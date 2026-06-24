Sheila Casas, sobre la ruptura de su hermano Óscar Casas y Ana Mena: "Los dos son maravillosos"

No era de extrañar que, tarde o temprano, preguntasen a Sheila Casas por la ruptura entre su hermano, Óscar Casas, y Ana Mena. La hermana ha sido captada por las cámaras y, aunque ha intentado mantenerse discreta, sí ha respondido a los medios con mucha educación.

Al ser preguntada por cómo se encuentra Óscar tras la ruptura, Sheila ha asegurado que todo marcha bien: "Muy bien también, todos muy bien sí".

Sin embargo, cuando los reporteros han querido preguntarle sobre como está su hermano, ha dejado claro que no tiene intención de entrar en detalles: "Es que yo no me voy a pronunciar de esto porque a mí no me compete, así que lo siento".

Sheila Casas con la prensa | Europa Press

A pesar de su discreción, Sheila sí ha querido dedicar unas palabras de cariño tanto a Óscar como a Ana, dejando claro el aprecio que siente por la expareja: "Los dos son maravillosos y los dos se quieren mucho".

La prensa también han querido saber si considera que la separación es definitiva o si existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Sin embargo, Sheila ha optado por no responder a esta pregunta y ha puesto fin a la conversación con un breve "adiós" antes de continuar su camino.

Por el momento, ni Óscar Casas ni Ana Mena se han pronunciado públicamente sobre el fin de su relación. Mientras tanto, las palabras de Sheila reflejan el cariño y el respeto que sigue existiendo entre ambos, aunque ha evitado desvelar si todavía hay opciones para una segunda oportunidad.