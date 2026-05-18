Jorge Navalpotro, novio de Victoria Federica, muy integrado en la familia: en Sanxenxo con la infanta Elena y el Emérito

Victoria Federica ha vuelto a poner rumbo a Sanxenxo y esta vez lo ha hecho acompañada por su novio, Jorge Navalpotro, y también por la infanta Elena. La familia ha disfrutado de unos días en Galicia donde han coincidido con el Juan Carlos, dejando claro, una vez más, la unión que mantienen y el gran momento sentimental que atraviesa la sobrina de Felipe VI.

Infanta Elena en Sanxexo | Gtres

La influencer y el empresario han sido vistos compartiendo esta escapada con total naturalidad y discreción, disfrutando del viaje en familia. Los rumores sobre su romance comenzaron a finales del pasado año, aunque no fue hasta hace unos meses cuando ambos empezaron a dejarse ver juntos en diferentes planes y eventos, confirmando así que lo suyo avanza.

Sanxenxo se ha convertido desde hace años en el gran refugio del rey emérito durante sus visitas a España. Allí, Juan Carlos I suele reencontrarse con amigos y familiares mientras disfruta de las regatas y de la tranquilidad de la localidad gallega.

Jorge Navalpotro en Sanxenso | Gtres

Aunque la hija de la infanta Elena siempre ha intentado mantener cierta discreción respecto a su vida sentimental, lo cierto es que cada vez resulta más habitual verla junto a Jorge Navalpotro en planes familiares y escapadas privadas, algo que demuestra el importante lugar que ocupa ya el empresario en su vida.

La pareja atraviesa una etapa especialmente estable y feliz, alejados de polémicas y apostando por la discreción en cada una de sus apariciones públicas. Un viaje que además vuelve a dejar claro la cercana relación que Victoria Federica mantiene con su abuelo, el rey Juan Carlos I.