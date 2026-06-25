Blanca Pombo, muy sincera, confiesa que no ha felicitado a su prima Lucía Pombo por su embarazo

La polémica relación de las hermanas Pombo con sus primas sigue siendo uno de los temas que más curiosidad despierta entre los seguidores de la conocida familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué llevan años sin hablarse? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación?

María, Marta y Lucía Pombo ante las cámaras | Gtres

Esta semana, Blanca Pombo reaparecía en un evento celebrado en Madrid, un acto promocional de la firma de moda Philippa 1970, que colabora con Toyota en el diseño de uno de sus modelos.

Allí, siempre muy educada y atenta con los medios, tras posar en el photocall, Blanca dedicó unos minutos a la prensa.

Además de hablar de sus planes para este verano —adelantó que viajará a África para participar en un voluntariado durante varias semanas, una experiencia que cree que le marcará profundamente, antes de regresar a Cantabria para disfrutar de las vacaciones con su familia—, la influencer también respondió a preguntas sobre sus famosas primas.

Blanca Pombo atendiendo a la prensa | Europa Press

Blanca reconoció que no ha felicitado a su prima Lucía Pombo, que dentro de poco se convertirá en madre de su primer hijo junto a Álvaro López Huerta. No obstante, aseguró que se alegra por la noticia: "No lo he hecho. Ya lo dije en otra entrevista: todo lo que sean niños, evidentemente, me alegro de ello, pero no, personalmente no la he felicitado".

Lucía Pombo y su marido Álvaro López | Gtres

También se pronunció sobre las críticas que ha recibido María Pombo por la masificación turística en Cantabria, y admitió que, aunque intenta mantenerse al margen, esos comentarios también le afectan.