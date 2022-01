Rihanna, embarazada de su primer hijo junto al rapero ASAP Rocky

Hace apenas unos minutos saltaban todas las alarmas. Y es que, Rihanna espera su primer hijo junto a su pareja el rapero, ASAP Rocky, con el que mantiene una relación sentimental desde el año 2018, aunque no confirmaron su romance hasta el pasado año.

Desde entonces los rumores de boda no han dejado de estar presentes, sin embargo, lo que no estaba en mente de nadie, era que la cantante de 'Love on the Brain' fuese a estar esperando su primer bebé.

Ha sido el diario británico 'Mail Online' el que ha sacado a la luz está gran noticia, adjuntando una serie de imágenes en las que se puede apreciar como la cantante paseaba junto a su pareja paseando por las calles de Nueva York y sin ocultar su notable tripita de embarazada.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes ofrecidas por este medio, Rihanna muestra su barriga que demuestra que en absoluto es algo reciente, sino que se puede observar que por el tamaño de su vientre ya lleva varios meses embarazada.

A pesar de que la pareja no ha hecho ningún comunicado oficial que confirme el embarazo de la cantante, parece que estas imágenes son confirmación suficiente para hacer saltar las alarmas y dar la gran noticia.

