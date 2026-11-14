Carlos III de Inglaterra cumple 79 años: la infancia lejos de sus padres y el vínculo especial con su abuela

El rey Carlos III cumple hoy, sábado 14 de noviembre, 79 años. Más de siete décadas después de su nacimiento en el Palacio de Buckingham, su vida sigue marcada por las circunstancias que rodearon sus primeros años.

Desde pequeño, tuvo que crecer bajo las normas de la familia real británica y con la responsabilidad de convertirse algún día en rey. Además, las obligaciones de sus padres hicieron que pasara largas temporadas lejos de ellos, por lo que su abuela materna, la reina madre, acabó convirtiéndose en una figura fundamental durante su infancia.

En este artículo y con motivo de su cumpleaños, repasamos cómo fue la infancia de Carlos III de Inglaterra.

Rey Carlos III del Reino Unido | Gtres

Heredero al trono con tres años

Carlos Felipe Arturo Jorge, su nombre completo, nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham. En aquel momento, su abuelo, Jorge VI, era el rey de Inglaterra y su madre, la entonces princesa Isabel, todavía no había llegado al trono. Por ello, el pequeño ocupaba el segundo puesto en la línea de sucesión, por detrás de su madre.

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo sosteniendo a su primer hijo, el príncipe Carlos, en 1949 | Gtres

Durante sus primeros años, disfrutó de una vida relativamente tranquila entre Clarence House y la isla de Malta, donde su padre, Felipe de Edimburgo, estaba destinado como oficial de la Marina Real. Sin embargo, todo cambió en febrero de 1952, cuando murió su abuelo y su madre se convirtió en reina con tan solo 25 años.

La princesa Ana en brazos de la princesa Isabel, junto al duque de Edimburgo, que sostiene al príncipe Carlos, en 1951 | Gtres

Aquel acontecimiento también cambió la vida de Carlos, que con apenas tres años pasó a ser el heredero directo de la corona británica y recibió el título de duque de Cornualles. A partir de entonces, sus padres tuvieron que asumir muchas más responsabilidades y dedicar gran parte de su tiempo a los compromisos oficiales.

La reina Isabel II con el duque de Edimburgo y sus hijos, la princesa Ana y el príncipe Carlos, en abril de 1953 | Gtres

La coronación de su madre

Uno de los momentos más recordados de su infancia fue la coronación de Isabel II, celebrada el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster. Con solo cuatro años, Carlos fue el primer niño en presenciar la coronación de su madre como reina.

La reina Isabel II, luciendo la Corona del Estado Imperial, y el duque de Edimburgo saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham tras la coronación de la reina | Gtres

La ceremonia fue retransmitida por televisión por primera vez y las imágenes del pequeño príncipe dieron la vuelta al mundo. Vestido con una camisa blanca de raso y pantalón corto, Carlos siguió el acto desde la tribuna real, acompañado por su abuela materna y su tía, la princesa Margarita.

Durante la ceremonia, el pequeño mostró algunos gestos propios de cualquier niño de su edad. En varios momentos apoyó la barbilla sobre las manos mientras la reina madre le explicaba en voz baja lo que estaba sucediendo. Una imagen que dejó ver una parte más familiar de la solemne celebración.

La reina madre, el príncipe Carlos y la princesa Margarita observan la coronación de la Reina | Gtres

Poco después, Isabel II comenzó a realizar largos viajes oficiales por los países de la Commonwealth. Estas visitas podían mantenerla alejada de casa durante meses, por lo que Carlos y su hermana Ana pasaban buena parte del tiempo al cuidado de institutrices y otros familiares.

La reina madre, una figura clave en su infancia

Ante las ausencias de su madre y el carácter más estricto de su padre, la reina madre tuvo un papel muy importante en la educación de Carlos. Isabel Bowes-Lyon, consciente de que su nieto era un niño tímido y sensible, le ofreció el cariño y la atención que necesitaba durante aquellos primeros años.

El príncipe Carlos y la princesa Ana junto a su abuela, la reina madre (año 1953) | Gtres

En lugares como Royal Lodge, en Windsor, o el castillo de Mey, en Escocia, compartió con él momentos alejados de las obligaciones de palacio. También fomentó algunas de sus aficiones, como la música, la pintura, la lectura y el contacto con la naturaleza.

La princesa Ana llevando una carretilla y el príncipe Carlos acurrucado junto a su abuela, la reina madre, en los terrenos de Royal Lodge, en Windsor (año 1954) | Gtres

Esta relación tan cercana contrastaba con la educación más exigente que recibía de su padre, Felipe de Edimburgo. Una diferencia que se hizo especialmente evidente cuando Carlos fue enviado al internado escocés de Gordonstoun por decisión paterna. El centro tenía unas normas muy estrictas y el entonces príncipe reconocería años después que aquella etapa había sido especialmente solitaria.

Dos mujeres que marcaron al futuro rey

Ahora, con 78 años, Carlos III sigue reflejando algunas de las enseñanzas que recibió durante su infancia. De su madre, Isabel II, heredó el compromiso con la corona y la importancia de cumplir con sus responsabilidades, incluso cuando estas implican dejar de lado la vida personal.

El príncipe Carlos, la reina Isabel II y la reina madre en un carruaje (año 1957) | Gtres

De su abuela, la reina madre, conservó una faceta más cercana y sensible, además de su interés por la cultura y las artes. Dos mujeres con formas muy diferentes de entender la educación y que tuvieron una influencia decisiva en la personalidad del actual monarca británico.