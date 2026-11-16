Irene Villa reaparece después de que su marido, David Serrato, anuncie que vuelve a padecer cáncer

"Desde finales de junio, mi vida comenzó a cambiar. Meses de dolores, incertidumbre y pruebas hasta descubrir que el linfoma que sufrí en 2007 ha regresado, esta vez con más fuerza". Con entereza y optimismo, David Serrato revelaba este viernes en una carta abierta a la revista ¡Hola! la razón por la que lleva ingresado en un hospital de Soria desde principios del pasado mes de octubre: un cáncer que padeció hace 19 años y contra el que ahora le toca volver a luchar.

Y aunque confiesa que "no está siendo fácil. El dolor, los miedos y especialmente ver sufrir a quienes amas son difíciles de gestionar", el coach cuenta con el apoyo incondicional de su mujer Irene Villa, que no se ha separado en ningún momento de su lado en estos durísimos momentos.

Por ello, ha querido dedicarle unas preciosas palabras en su última publicación en Instagram este fin de semana, en la que además ha revelado que ha iniciado un tratamiento de quimioterapia e inmmunoterapia para luchar contra la enfermedad, convencido de que una vez más podrá con ella. "Nunca me había sentido tan unido a mi mujer. Su manera de cuidarme, acompañarme, hacerme reír, darme un masaje o simplemente sostenerme cuando las fuerzas flaquean nos está llevando a una conexión maravillosa" ha confesado, revelando que en este terrible trance "hemos hecho un pacto: intentar no derrumbarnos los dos al mismo tiempo. Cuando uno caiga, el otro lo sostendrá. No siempre lo conseguimos, pero seguimos aprendiendo".

"Siempre he creído que la vida es una oportunidad constante de aprendizaje y crecimiento. Y esta experiencia no será una excepción. Cuando pierdes la salud, todo cambia de perspectiva. Descubres lo verdaderamente importante, reorganizas tus prioridades y eso sin duda te da más sabiduría para afrontar la vida. Estoy convencido de que saldré de este proceso con valores más profundos, más ganas de amar, compartir, disfrutar y ayudar a los demás. Porque, incluso entre el dolor y la incertidumbre, sigo teniendo unas ganas inmensas de vivir" ha expresado a corazón abierto, agradeciendo el cariño que está recibiendo desde que hizo pública su enfermedad, y especialmente a Irene por "demostrarme cada día que el amor verdadero también se construye en los momentos difíciles".

Incansable en su apoyo a David, Irene no ha podido asistir este domingo como estaba previsto a la XV Carrera Popular Madrid También Solidario de la Fundación También a favor de la inclusión, un acto solidario para fomentar el deporte sin barrereras que amadrina desde hace 15 años y en el que, aún desde la distancia, ha querido estar presente enviando un vídeo para animar a todo el mundo -con discapacidad y sin ella- a participar en la carrera a pesar de que ahora mismo ella está centrada en la carrera más decisiva de su vida, transmitiendo toda su fuerza y optimismo a su marido para que se recupere cuanto antes.

Lo ha hecho además dedicándole un precioso mensaje en redes sociales para agradecerle públicamente todo lo que ha aprendido junto a él. "A veces la vida se arregla en otros lugares, conociendo a otras personas y mirando otras sonrisas... A veces hay que saltar sin miedo, salir de la jaula, volver a ser". Una cita atribuida a Rafael Cabaliere con la que ha querido gritar a los cuatro vientos su amor incondicional a través de un vídeo con diferentes momentos de su último viaje a Canarias para presentar un evento juntos, que ha acompañado con la canción 'Contigo aprendí' de Armando Manzanedo versionada por Pablo Alborán.