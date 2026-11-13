La reina Sofía recoge muy emocionada un premio a título póstumo para su hermana Irene de Grecia

Incansable en su compromiso al frente de la Corona tras cumplir 88 años, la Reina Sofía ha vivido una jornada repleta de emoción en el Palacio de La Zarzuela al ser la encargada de recibir un reconocimiento a título póstumo para su hermana Irene de Grecia, tras su fallecimiento el pasado 13 de enero a los 83 años, por su labor humanitaria.

En primer lugar, la madre del Rey Felipe VI, que una vez más ha dado una lección de estilo con un elegantísimo traje sastre en color gris con una original blazer con doble solapa y cierre con cinturón de tela con argollas doradas en la parte frontal, ha recibido en audiencia a una representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que le han hecho entrega de su máxima distinción honorífica, la Gran Cruz de la Justicia Social, que ha agradecido con una inmensa sonrisa reflejo de su felicidad por este honor por destacar en la promoción de la Justicia Social y los valores humanitarios durante décadas.

Con la emoción todavía a flor de piel por este reconocimiento tan especial, Doña Sofía se ha reunido con una representación de la Institución del Mérito Humanitario, y ha sido durante este encuentro cuando se ha rendido homenaje a la Princesa Irene de Grecia, que 10 meses después de su muerte ha recibido la Gran Cruz al Mérito Humanitario por sus excepcionales valores y su entrega a los demás durante toda su vida. Un tributo que la Emérita ha recogido en nombre de su hermana con emotividad contenida, mostrando una vez más su enorme fortaleza y entereza.

La jornada ha terminado con la abuela de la Princesa Leonor recibiendo en último lugar al Comité Organizador de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del arquitecto Antonio Lamela, una de las figuras más representativas de la arquitectura española del siglo XX, que falleció en 2017.