Mariló Montero, abuela por partida doble: así está viviendo la maternidad de su hija Rocío y el segundo embarazo de su nuera

Mariló Montero atraviesa uno de los momentos más felices de su familia. La periodista se prepara para convertirse en abuela por partida doble, ya que tanto su hija Rocío Crusset como su hijo Alberto Herrera esperan ampliar la familia junto a sus respectivas parejas.

Mariló ha explicado por qué han preferido mantener con discreción el embarazo de Blanca Llandres, mujer de Alberto y madre de su primer nieto, Marcos. "Queríamos ser prudentes porque se pidió que no se dijera porque todavía está en fase muy inicial", ha aclarado, haciendo hincapié en la importancia de respetar los primeros meses de gestación y los tiempos de los futuros padres.

La presentadora también ha hablado de cómo está viviendo el embarazo de su hija Rocío, una experiencia que reconoce que afronta de una manera diferente. "Con mi hija estoy viviéndolo de una forma quizás, claro, como madre, más íntima, más honda, de preocupación más directa", ha confesado.

Además, ha desvelado que Carlos Herrera está especialmente ilusionado con la llegada de nuevos nietos, después de llevar años deseando ampliar la familia. "El Herrera en realidad ya llevaba tiempo reclamando nietos", ha comentado entre risas.

Mientras tanto, Mariló disfruta de su faceta de abuela con el pequeño Marcos, con quien comparte juegos, cuentos y momentos que, según reconoce, le hacen especialmente feliz. Una etapa que ahora afronta con todavía más ilusión.