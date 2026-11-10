La reacción de Tana Rivera a las declaraciones de Roca Rey tras confesar que siguen siendo buenos amigos

Desde que pusieron fin a su relación, Andrés Roca Rey y Tana Rivera han mantenido una relación de amistad y cariño, aunque siempre han procurado mantenerse al margen de las especulaciones sobre su vida privada. Ahora, el torero ha vuelto a hablar de la hija de Eugenia Martínez de Irujo a su regreso a España, donde ha asegurado que sigue teniéndole mucho cariño y que son "muy buenos amigos".

Mientras tanto, la joven ha aprovechado estos días para poner tierra de por medio y desconectar en México. Tras unas semanas marcadas por su mediática ruptura, ha viajado hasta Acapulco junto a su madre y un grupo de amigos, entre los que se encuentran Carlota García-Pelayo y Juaneke Romero. Una escapada en la que ha podido disfrutar de unos días de playa y descanso, mientras su expareja recorría el país acompañado de Victoria Federica, Tomás Páramo y María García de Jaime. Aunque ambos han coincidido en México, han hecho planes por separado.

Después de este descanso, Tana ha reaparecido y ha agradecido el interés de los medios por su bienestar. Preguntada por cómo se encontraba tras estos días de desconexión, ha respondido con un "muchas gracias, de verdad", sin dar más detalles sobre su situación personal.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las palabras de su expareja cuando le han preguntado directamente si quería hacer algún comentario sobre ellas. La joven ha preferido guardar silencio y se ha limitado a contestar: "Muchas gracias", evitando así entrar en detalles sobre la relación que mantienen actualmente.