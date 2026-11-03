¿Quiénes han sido las parejas de Kendall Jenner? De Harry Styles a Jacob Elordi

Kendall Jenner cumple, este 3 de noviembre, 31 años al lado de uno de los hombres más deseados del momento: Jacob Elordi. La modelo y el actor están dando pasos agigantados en su relación, dejándose ver en las semanas de la moda y apostando por un disfraz de pareja este Halloween.

Kendall parece haber encontrado a su media naranja, aunque no es la primera vez que la vemos ilusionada con una figura internacional. De Bad Bunny a Harry Styles, repasamos su historial amoroso.

Kendall Jenner y Jacob Elordi se pasean en las calles de París | Gtres

Julian Brooks

Mucho antes de convertirse en una cotizada top model, Kendall mantuvo una relación durante su etapa escolar con Julian Brooks. Sobre esta historia se conocen pocos detalles y no existen datos contrastados sobre los motivos de su ruptura tras la entrada del joven en la universidad.

Harry Styles

Los rumores con Harry Styles surgieron a finales de 2013, cuando fueron fotografiados juntos en Los Ángeles, y se intensificaron tras compartir unas vacaciones en un yate por el Caribe a finales de 2015. Aunque ninguno confirmó el noviazgo, Khloé Kardashian reconoció que creía que salían juntos. Con el tiempo, ambos mantuvieron una relación de amistad.

Kendall Jenner y Harry Styles | Gtres

Nick Jonas

En el verano de 2015, Kendall fue relacionada con Nick Jonas por los planes que compartían junto a Gigi Hadid y Joe Jonas. No obstante, el cantante negó que mantuvieran una relación sentimental, por lo que su historia quedó en un rumor.

Jordan Clarkson

En 2016, la modelo fue relacionada con el jugador de la NBA Jordan Clarkson. Fueron vistos juntos en Coachella, en la fiesta de cumpleaños de Kendall y en una celebración posterior organizada por Drake, aunque ninguno llegó a confirmar públicamente el romance.

A$AP Rocky

La modelo se dejó ver frecuentemente con A$AP Rocky desde el verano de 2016 en eventos como Art Basel o Coachella. Su complicidad quedó reflejada en distintas imágenes de la Met Gala de 2017, que alimentaron las especulaciones sobre una posible relación.

A$AP Rocky y Kendall | Gtres

Blake Griffin

Durante el verano de 2017 comenzó a salir con Blake Griffin, entonces jugador de Los Angeles Clippers. Kendall acudía con frecuencia a sus partidos, pero el noviazgo se enfrió a principios de 2018, coincidiendo con el traspaso del deportista a los Detroit Pistons.

Ben Simmons

En 2018 inició una relación con el jugador de baloncesto australiano Ben Simmons. A pesar de sus altibajos, la propia Kendall confirmó el noviazgo en febrero de 2019 durante su intervención en The Ellen DeGeneres Show. La pareja se separó en mayo de ese mismo año.

Kendall Jenner y Ben Simmons | Gtres

Devin Booker

Uno de sus romances más duraderos fue el que mantuvo con Devin Booker, estrella de los Phoenix Suns. Comenzaron a salir en 2020 y oficializaron su relación en Instagram el día de San Valentín de 2021. Aunque siempre fueron discretos, compartieron vacaciones y numerosos momentos juntos. Tras una primera ruptura en 2022, retomaron su relación antes de separarse definitivamente en octubre de ese año.

Devin Booker y Kendall Jenner | Gtres

Bad Bunny

En febrero de 2023, Kendall y Bad Bunny fueron vistos compartiendo una cena en Beverly Hills. A partir de entonces, protagonizaron numerosos planes juntos, incluida su comentada aparición en Coachella. Tras una ruptura a finales de aquel año, durante 2024 volvieron a surgir informaciones sobre una posible reconciliación.