La Reina Letizia da la clave para conjugar comodidad y elegancia con un look todoterreno en su visita a Valencia

Último compromiso oficial de la semana para la Reina Letizia, que después de presidir junto al Rey Felipe VI el funeral en memoria de los 96 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Urda en la Catedral de Toledo este martes, y sorprender con su look a juego con el Monarca en la reunión con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona este jueves en el Palacio de La Zarzuela, se ha desplazado este viernes hasta Valencia para conocer el Campus Diversia de Amica en la localidad de Yátova.

Unacon la que su Majestad ha querido poner elen esteconcebido como un Centro de Referencia en Inclusión Social, Empleo y Educación Medioambiental, que se ubica en un enclave histórico como la Masía de Mijares, y que promueve lalaboral de personas con discapacidad en el entorno rural, recuperando territorios rurales, generando economía circular sostenible y catalizando transición energética en el entorno de Valencia.

Conjugando a la perfección elegancia y comodidad, Doña Letizia ha lucido un look versátil y todoterreno que es pura inspiración para los días de lluvia. Un outfit otoñal protagonizado por una gabardina marrón chocolate de corte tres cuartos con solapas cortas tipo camisa -y que no le habíamos visto hasta el momento- que ha llevado cerrada (ocultando parte de su estilismo) y que ha combinado con unos pantalones flare de terciopelo negro y unos botines planos de punta redonda en piel marrón, desterrando la leyenda urbana de que el negro y el marrón son dos tonos que no quedan bien.

Reina Letizia en Yátova | Gtres

Una apuesta casual y cómoda que ha completado con unos sencillos pendientes dorados, el pelo suelto con la parte delantera recogida detrás de las orejas, y un maquillaje natural apenas perceptible, prescindiendo en esta ocasión de llevar bolso.