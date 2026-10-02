Así reacciona Marta Sánchez cuando le preguntan por su examiga, Vicky Martín Berrocal

"Algo se muere en el alma cuando un amigo se va", dice la famosa sevillana El adiós. Una frase que cobra un significado especial cuando una amistad que parecía inquebrantable llega a su fin. Es el caso de Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal, dos mujeres que durante más de 30 años fueron amigas inseparables, pero que desde hace ya un tiempo no se hablan... ni quieren hablar de ello.

A partir de entonces, el silencio se ha impuesto y ninguna de las dos hace referencia a la otra. Y cuando los periodistas se atreven a preguntar, no obtienen respuesta alguna. Uno de estos episodios se ha producido en un evento de la marca Rowenta en la que la cantante iba como invitada.

Atendiendo a los medios de comunicación en el photocall de la fiesta, Marta Sánchez ha hablado sobre sus rutinas de estética, belleza y cuidados. Incluso se ha mostrado entusiasmada por el hecho de que los Javis se hayan inspirado en su actuación ante la Armada española en la Guerra del Golfo para una de las escenas de La bola negra.

La conversación ha sido de lo más cordial hasta que se ha tocado un tema delicado. "¿Con Vicky están las cosas, mejor?", le ha preguntado el periodista de Europa Press. La respuesta ha sido rápida y corta: "Mua, os quiero". Y dado por terminada la entrevista.

Marta Sánchez | Europa Press

¿Cuándo y por qué se rompe la amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal?

Su amistad se remontaba a los años 90, cuando sus vidas personales empezaron a tener un punto de conexión. Por aquel entonces, Marta Sánchez salía con el torero Javier Conde, mientras que Vicky Martín Berrocal tenía una relación con Manuel Díaz El Cordobés, tal y como recuerda Oscar Repo en un vídeo en su cuenta de Instagram. Cuando se separaron cada una de su pareja, ellas continuaron siendo grandes amigas.

Los rumores de la ruptura de su amistad empezaron a finales de 2025 cuando Marta dejó de seguir a Vicky en redes sociales ni la invitó a su cumpleaños (algo que sí que hizo con Rocío Martín Berrocal). La noticia sorprendió por la larga trayectoria que ambas habían construido juntas y porque habían formado parte del mismo círculo social.

Ni la cantante ni la diseñadora han explicado públicamente el motivo de su distanciamiento, pero Beatriz Cortázar contó en su momento en el programa Y ahora Sonsoles que todo saltó por los aires tras la grabación del pódcast de Vicky Martín Berrocal en el que entrevistó a su amiga. Según la periodista, Marta estaba muy cómoda, relajada y abierta a hablar, pero fue la posterior publicación del episodio lo que molestó a la cantante, ya que no le gustaron algunos titulares ni algunos extractos relacionados con el sexo.

Ha pasado ya casi un año y la historia continua igual: una amistad de más de tres décadas que hoy sigue completamente rota.