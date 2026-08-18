El gran cambio de look de Gloria Camila: microtrenzas y corte bob para enfrentar los comentarios racistas

Gloria Camila Ortega vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha sorprendido a sus seguidores con un radical cambio de imagen que va mucho más allá de una simple transformación estética.

La colaboradora de televisión ha apostado por una melena de finas microtrenzas en corte bob y ha lucido una piel notablemente más bronceada, un look con el que ha querido responder a los comentarios racistas que ha recibido recientemente en redes sociales.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre su nuevo corte de pelo, además del importante mensaje que ha lanzado a todos sus seguidores, sobre todo a los que la critican.

Gloria Camila abrazando a su padre, José Ortega Cano | Gtres

Los detalles de su nuevo pelo

La joven, nacida en Colombia, ha compartido a través de su perfil de Instagram un vídeo en el que muestra su nueva imagen. El nuevo look de Gloria Camila destaca por una melena corta a la altura de la mandíbula, un favorecedor corte bob que se aleja de la larga melena que suele lucir.

El peinado se completa con finas microtrenzas pegadas a la cabeza, que recorren toda la melena y aportan un aire diferente y llamativo a su imagen. Además, ha combinado las trenzas con varios accesorios de inspiración boho, como anillas, dando al resultado final un toque más personal y desenfadado.

Gloria Camila Ortega | Instagram

Su mensaje

Lejos de esconderse ante las críticas, Gloria Camila ha decidido darles la vuelta y convertir los comentarios ofensivos sobre su aspecto y sus raíces en un motivo de orgullo.

Con un tono irónico, pero también muy contundente, la joven de 30 años ha explicado el motivo de su transformación: "Hace poco intentaron ofenderme llamándome negra y, como soy muy obediente, estas semanas me he esforzado en estar todavía más morena", ha comenzado diciendo.

Gloria Camila Ortega | Gtres

Su mensaje continúa con una reivindicación de sus orígenes y de los rasgos que ha heredado de sus raíces colombianas: "Aparte de tomar el sol 24/7, el ser colombiana me ha dado unos rasgos latinos que agradezco profundamente porque estas trenzas no le quedan así de ideales a cualquiera", ha asegurado.

Una respuesta a sus haters

Gloria Camila ha terminado su respuesta con mucha ironía: "Ahora ya podéis llamarme 'intento de negra', aunque viendo el resultado, lo de 'intento' empieza a sobrar". De esta manera, la también influencer ha optado por apropiarse de los comentarios que pretendían atacarla y utilizarlos para reivindicar su identidad.

El mensaje no ha tardado en generar comentarios entre sus seguidores. La publicación acumula más de 12 mil likes y casi 2000 comentarios, abriendo debate en torno al significado del peinado elegido, especialmente por tratarse de un estilo de trenzas estrechamente vinculado a distintas culturas africanas y afrodescendientes.

Gloria Camila Ortega | Gtres

Orgullosa de sus raíces

No es la primera vez que Gloria Camila se enfrenta públicamente a comentarios relacionados con sus orígenes. Desde hace años, la creadora de contenido ha hablado en distintas ocasiones de su identidad colombiana y de las dificultades que ha tenido que afrontar por su adopción y por los comentarios recibidos en redes.

Con este gesto, la hija de Ortega Cano ha vuelto a demostrar que prefiere responder a las críticas desde la seguridad en sí misma. Su nuevo look se convierte en una herramienta más para su lucha frente a quienes utilizan sus rasgos o su origen para atacarla.