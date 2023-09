Raquel Perera apoya a su amiga Elena Tablada que batalla en los juzgados contra Javier Ungría: "Es una mujer muy guerrera"

Raquel Perera está demostrando su pasión y apoyo a la moda española convirtiéndose en una de las asistentes a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023. La empresaria acudía este miércoles al desfile de la diseñadora Ynés Suelves.

Allí, antes de ocupar su asiento en el front row, dedicó unos minutos a la prensa y habló sobre varios aspectos que rodean a personas importantes en su vida.

Hace meses, su exmarido Alejandro Sanz, lanzó unos preocupantes mensajes a través de sus redes sociales donde confesaba que estaba pasando por un momento anímico complicado. Pero, después de una gira de auténtico éxito, parece que el cariño de sus fans y su familia le han hecho que sus ánimos suban para arriba: "Yo le veo muy bien". Además, la empresaria habla sobre la buena relación que mantiene con su ex y padre de sus dos hijos, aunque reconoce que no siempre ha sido tan buena: "Sí, tengo muy buena relación... Siempre hemos tenido buena relación aunque es cierto que ha habido momentos en los que hemos estado más alejados".

Alejandro Sanz y Raquel Perera | Gtres

Raquel también se pronunció sobre la lucha judicial que mantiene su gran amiga, Elena Tablada, contra su exmarido Javier Ungría respecto a los términos de su divorcio y la custodia de la hija que tienen en común: "Ella es una mujer muy luchadora y muy guerrera y ante todo es una madre excelente y seguramente, y espero, que haga lo mejor para su niña".

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Respecto a cómo se encuentra su corazón en este momento, Raquel confiesa a los micrófonos de Europa Press que no tiene pareja en este momento: "Si me preguntas si tengo alguna relación no la tengo no. Tengo muchas relaciones de amistad con muchísimos amigos, de familia, en fin pero relación con una persona especial digamos no la tengo". En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.