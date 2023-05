Alejandro Sanz preocupa a sus fans con un mensaje alarmante: "A veces no quiero ni estar"

Alejandro Sanz se ha abierto emocionalmente en redes sociales compartiendo una reflexión de madrugada sobre su estado de ánimo que no podría haber preocupado más a sus fans y al mundo de la música.

El cantautor se ha sincerado al escribir que no estaba bien: "No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

En un ejemplo de honestidad con sus seguidores, el artista ha dejado claro que también pasa por momentos más bajos, aunque trate de remediarlo: "Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", ha admitido a una semana del inicio de su nueva gira en España.

"Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha concluido el mensaje interpelando directamente al lector.

Así, el madrileño, aunque 'adoptado' andaluz, ha dejado a un lado, esta vez, la música como medio en el que expresar sus emociones y pensamientos para hacerlo a través de sus redes sociales. Algo a lo que tiene acostumbrados a sus fans, aunque normalmente las use para compartir su felicidad.

No obstante, el cantante puede presumir de contar con una comunidad y unos compañeros que le apoyan y velan por su estabilidad emocional, tal y como han demostrado las 3.000 citas y más de 100.000 'me gusta' que ha cosechado en Twitter.

Personalidades como Angy Fernández le mandaba un abrazo y le agradecía su "sinceridad", al igual que la mayoría de las respuestas que ha generado su tuit.