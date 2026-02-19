Raquel Bollo ha presentado en Sevilla, este miércoles, su nueva colección de moda flamenca, Soy libre, con el apoyo de sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo, sus nietas Junquera y Jimena, y amigos y rostros conocidos como Olga Moreno, Alba Silva o Raquel Revuelta, entre otros.

Allí, la diseñadora no ha dudado en atender a los medios que han ido a cubrir el evento y, muy clara, no ha esquivado ninguna pregunta y ha respondido muy sincera y natural cuando le han preguntado por Kiko Rivera y su nueva pareja, Lola García. "He visto algo de Lola, alguna música que me ha saltado en Instagram y, oye, pues mira, yo lo veo feliz".

Kiko Rivera y su novia Lola | Europa Press

Lejos de alimentar rumores, continua diciendo: "Igual que a Irene la veo feliz". Para Raquel, la cosa es sencilla: cuando una pareja se separa y rehace su vida, lo importante es que ambos estén bien.

Raquel Bollo hablando con la prensa | Europa Press

En cuanto a las invitaciones a su desfile, aclara que Irene estaba invitada e incluso tenía entendido que había confirmado que venía. "A lo mejor por cualquier motivo no ha podido venir y yo lo entiendo", explica, restando cualquier dramatismo a la ausencia de Irene. "Todo el mundo está invitado, quien quiere venir viene y quien no puede venir no viene, y no pasa nada".

Sobre si Kiko también estaba invitado, reconoce que "también". Eso sí, puntualiza que siempre quien ha acudido a sus eventos ha sido Irene: "Yo siempre he invitado a Irene y Kiko no ha venido a estas cosas de los desfiles nunca".

Raquel también deja clara su postura: "El problema es de los demás, no es mío". Y añade: "Yo invito a todos y después quien quiera venir que venga y quien no quiera venir… lo entiendo perfectamente".

Raquel Bollo en el evento "Soy Libre" | Gtres

Ante la posibilidad de coincidir en futuros eventos Irene con su pareja y Kiko con Lola, Raquel no ve ningún inconveniente: "Son una pareja que hoy se han separado, cada uno ha hecho su vida, son felices… ¿qué más queremos?".

Su conclusión es clara: "Que en la vida hay que ser felices. Libre y feliz". Una declaración que resume su postura: sin conflictos, sin reproches y celebrando que, tras una ruptura, cada uno encuentre su propio camino.