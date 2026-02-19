HA PRESENTADO EN SEVILLA SU NUEVA COLECCIÓN
Raquel Bollo opina sobre cómo ve a Kiko Rivera con Lola García tras su separación de Irene Rosales
Raquel Bollo ha hablado con naturalidad sobre la nueva relación de Kiko Rivera con Lola García y también sobre Irene Rosales, dejando claro que no hay bandos ni conflictos por su parte. La colaboradora insiste en que su postura siempre ha sido la misma: invitar a todos y celebrar que, tras una ruptura, cada uno encuentre su felicidad.
Publicidad
Raquel Bollo ha presentado en Sevilla, este miércoles, su nueva colección de moda flamenca, Soy libre, con el apoyo de sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo, sus nietas Junquera y Jimena, y amigos y rostros conocidos como Olga Moreno, Alba Silva o Raquel Revuelta, entre otros.
Allí, la diseñadora no ha dudado en atender a los medios que han ido a cubrir el evento y, muy clara, no ha esquivado ninguna pregunta y ha respondido muy sincera y natural cuando le han preguntado por Kiko Rivera y su nueva pareja, Lola García. "He visto algo de Lola, alguna música que me ha saltado en Instagram y, oye, pues mira, yo lo veo feliz".
Lejos de alimentar rumores, continua diciendo: "Igual que a Irene la veo feliz". Para Raquel, la cosa es sencilla: cuando una pareja se separa y rehace su vida, lo importante es que ambos estén bien.
En cuanto a las invitaciones a su desfile, aclara que Irene estaba invitada e incluso tenía entendido que había confirmado que venía. "A lo mejor por cualquier motivo no ha podido venir y yo lo entiendo", explica, restando cualquier dramatismo a la ausencia de Irene. "Todo el mundo está invitado, quien quiere venir viene y quien no puede venir no viene, y no pasa nada".
Sobre si Kiko también estaba invitado, reconoce que "también". Eso sí, puntualiza que siempre quien ha acudido a sus eventos ha sido Irene: "Yo siempre he invitado a Irene y Kiko no ha venido a estas cosas de los desfiles nunca".
Raquel también deja clara su postura: "El problema es de los demás, no es mío". Y añade: "Yo invito a todos y después quien quiera venir que venga y quien no quiera venir… lo entiendo perfectamente".
Ante la posibilidad de coincidir en futuros eventos Irene con su pareja y Kiko con Lola, Raquel no ve ningún inconveniente: "Son una pareja que hoy se han separado, cada uno ha hecho su vida, son felices… ¿qué más queremos?".
Su conclusión es clara: "Que en la vida hay que ser felices. Libre y feliz". Una declaración que resume su postura: sin conflictos, sin reproches y celebrando que, tras una ruptura, cada uno encuentre su propio camino.
Publicidad