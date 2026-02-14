Kiko Rivera e Irene Rosales coinciden con sus parejas por San Valentín: sus imágenes tras la polémica

La relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha vivido su momentos más tenso durante los últimos días. Fue el pasado miércoles durante un directo en TikTok cuando uno de sus seguidores del DJ le comentó que había cambiado "un Ferrari por un Twingo", comparando a su ex con el primero, y a Lola, su nueva novia, con el segundo, tal y como hizo Shakira con la novia de Gerard Piqué, Clara Chía, en su tema con Bizarrap.

La pareja de Kiko, presente en la conexión, le decía a su chico que mandase un saludo "a todos los Twingos" y él contestaba que "he cambiado un Twingo por un Ferrari".

Por su parte, Irene reaccionó ante la prensa devolviendo el zasca y asegurando que "mi Guillermo está muy contento con su Twingo", aunque añadía que "es broma, me da igual, yo estoy muy bien". Lejos de recular, Kiko se reafirmó poco después de nuevo con la prensa diciendo que "vivan los Ferraris".

Kiko Rivera y su novia Lola | Europa Press

Lejos de entrar al trapo con la última reafirmación de Kiko, en otro momento Irene se mostró rotunda y señaló que "no voy a entrar en estas tonterías, ni en esta guerra ni nada, disculpadme".

En medio de todo este ruido mediático y cruce de declaraciones, ahora ambos han reaparecido junto a sus parejas por San Valentín. Una imagen muy llamativa ya que han coincidido la misma cafetería. Eso sí, ninguno ha confirmado a las cámaras de Europa Press si habían hablado dentro del establecimiento o si este encuentro había sido fortuito.

Kiko Rivera y su novia Lola e Irene Rosales y su novio Guillermo | Europa Press

Además el hijo de Isabel Pantoja ha estado también con las dos hijas que tuvo durante su matrimonio con la influencer.

No se sabe si juntos o separados o si ha habido un acercamiento, pero Irene y Guillermo fueron los primeros en salir del local, mientras que el Kiko y Lola lo hacían minutos después. Todo bajo un silencio sepulcral y un semblante serio.