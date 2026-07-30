¿Quién ha conquistado a Ferran Torres? Todos los nombres de posibles parejas que han sonado este verano

Ferran Torres vive uno de los veranos más intensos de su carrera. Después de convertirse en el gran protagonista de la final del Mundial 2026 al marcar el gol que dio el título a España, el futbolista también ha acaparado la atención por su vida sentimental. Soltero desde su ruptura con Martina Hunter, su nombre no ha dejado de vincularse con diferentes mujeres durante las últimas semanas.

La primera en protagonizar estos rumores fue Ana Mena. La cantante y el delantero coincidieron en la celebración del Mundial en Madrid y su complicidad durante la fiesta privada posterior hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, la artista no tardó en desmentir cualquier posible romance y aseguró que apenas conoce al futbolista, calificando las especulaciones de "conclusiones absurdas".

Ana Mena durante la celebración en Madrid del Mundial de la selección española de fútbol | Europa Press

Poco después apareció el nombre de Jasmine Hafez. La joven italiana ha sido fotografiada junto a Ferran durante sus vacaciones en Ibiza y diferentes informaciones apuntan a que ambos se conocieron a través de Instagram gracias a un amigo en común. Según ha trascendido, habrían compartido varios días en la isla, disfrutando de planes junto a un grupo de amigos, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la naturaleza de su relación.

A estos nombres también se han sumado otros rumores que han circulado en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a especular con un supuesto interés entre Ferran y la princesa Leonor a raíz de varios comentarios y bromas durante las celebraciones del Mundial. Sin embargo, nunca ha existido ninguna confirmación ni indicio que respaldara esas teorías.

Mientras tanto, el futbolista continúa disfrutando de unos días de descanso antes de reincorporarse a la disciplina del FC Barcelona. Sin confirmar ninguna nueva relación, Ferran Torres sigue despertando un enorme interés tanto por su éxito deportivo como por una vida personal que, este verano, no ha dejado de generar titulares.