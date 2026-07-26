Lola García, seria y preocupada, no se separa de Kiko Rivera en el hospital tras sufrir su segundo ictus

La salud de Kiko Rivera sigue siendo motivo de preocupación. Después de que el propio DJ anunciara hace unos días que había sufrido un segundo ictus, más grave que el que padeció en 2022, permanece ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, donde evoluciona favorablemente.

El hijo de Isabel Pantoja ha explicado que este nuevo episodio le ha dejado "pequeñas secuelas", motivo por el que ha cancelado toda su gira de verano para centrarse exclusivamente en su recuperación y en la rehabilitación. En su último comunicado, además, quiso tranquilizar a sus seguidores al confirmar que ya se encuentra en planta y que su evolución está siendo positiva, agradeciendo especialmente el apoyo recibido por parte de su madre.

Kiko Rivera en los Army Awards 2026 | Gtres

Mientras Kiko continúa recuperándose, todas las miradas están puestas en las personas que no se separan de su lado. Entre ellas, su pareja, Lola García, que se ha convertido en su principal apoyo durante estos complicados días.

La bailaora ha sido vista saliendo del hospital para acudir a una farmacia cercana, un breve desplazamiento en el que han aprovechado para preguntarle por el estado de salud del DJ. Muy seria y visiblemente preocupada, Lola ha optado por no hacer declaraciones y ha evitado responder a las preguntas sobre cómo se encuentra su novio o sobre el respaldo que está recibiendo de Isabel Pantoja, cuya presencia y apoyo han sido confirmados por el propio artista en sus redes sociales.

Minutos después, regresaba al hospital con las compras realizadas en la farmacia, manteniendo la misma discreción. De nuevo, los periodistas intentaron conocer si durante estos días habían echado de menos la visita de otros miembros de la familia, como Isa Pantoja, ausente desde que se conoció el ingreso hospitalario de su hermano.

Lola García y Kiko Rivera | Europa Press

La bailaora tampoco quiso pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que la tonadillera estaría mediando para que los hijos de Kiko puedan mantener el contacto con sus respectivas madres, Irene Rosales y Jessica Bueno, ni sobre cualquier otro asunto relacionado con el entorno familiar del DJ.

Por el momento, el círculo más cercano del hijo de Paquirri mantiene el máximo hermetismo mientras el artista continúa centrado en su recuperación. El propio DJ ya ha pedido públicamente que cualquier información sobre su estado de salud proceda únicamente de él o de su familia, con el objetivo de frenar las especulaciones surgidas en los últimos días, y todo apunta a que su entorno está siguiendo ese deseo al pie de la letra.