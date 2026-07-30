Ana de Armas y Maxi Iglesias, elegidos los más atractivos del verano por los españoles

Si te dijéramos que Ana de Armas y Maxi Iglesias se han coronado este año como los rostros conocidos más atractivos del verano en España, ¿estarías de acuerdo? Pues sí, así lo confirma la 17ª edición del ranking de Personality Media, una de las referencias más consolidadas para medir la percepción de los personajes públicos en nuestro país.

Esta clasificación se construye a partir del análisis de más de 3.700 personajes públicos, aunque solo acceden al ranking aquellos candidatos que alcanzan un nivel de conocimiento superior al 50% entre la población. A partir de ahí, hombres y mujeres se ordenan de forma independiente según su índice de atractivo.

Ana de Armas recupera el número 1

Este año, Ana de Armas recupera el primer puesto como la mujer más atractiva. La actriz alcanza una puntuación de 8,18, sube dos posiciones respecto al año pasado y desbanca a Elsa Pataky. Muy cerca se sitúa Edurne (8,17), protagonista de la mayor subida de la edición tras escalar siete puestos, mientras que Kira Miró (8,10) completa el podio al ganar cuatro posiciones. Entre los principales movimientos también destaca el regreso de Ana Mena, que vuelve al Top 10 directamente en la cuarta posición (8,07), seguida de Vanesa Romero (8,03), que asciende un puesto y consolida su presencia entre las favoritas. Elsa Pataky cae al sexto lugar (7,90), aunque suma ya 17 años consecutivos en el Top 10. Blanca Suárez (7,88) y Amaia Salamanca (7,88) ocupan la séptima y octava posición, Ester Expósito (7,86) desciende hasta la novena y Úrsula Corberó (7,74) debuta como la gran incorporación de esta edición cerrando el ranking.

Maxi Iglesias retiene la corona veraniega

Maxi Iglesias revalida, por cuarto año consecutivo, el título del hombre más atractivo con una puntuación de 8,02. El actor mantiene el liderazgo gracias a su consolidada carrera en la ficción nacional e internacional. Andrés Velencoso (7,96) conserva la segunda posición, mientras que Martín Rivas (7,88) protagoniza la mayor subida del ranking al escalar cinco puestos y completar el podio. A las puertas del Top 3 se sitúa Jon Kortajarena (7,69), seguido de Miguel Ángel Silvestre (7,63), que celebra 17 veranos consecutivos sin abandonar el Top 10. Pablo Alborán (7,62), único cantante de la clasificación masculina, asciende hasta el sexto puesto, seguido por Álex González (7,61), que ocupa la séptima posición. El tramo final del ranking deja uno de los momentos más comentados del verano con el "duelo" entre los hermanos Casas. Mario Casas (7,58) cae hasta el octavo puesto, mientras que Fernando Llorente (7,45) regresa al Top 10 tras siete años de ausencia y Óscar Casas (7,41) debuta en la clasificación cerrando el listado por primera vez.

Ranking completo de las más atractivas

1. Ana de Armas (8,18)

2. Edurne (8,17)

3. Kira Miró (8,10)

4. Ana Mena (8,07)

5. Vanesa Romero (8,03)

6. Elsa Pataky (7,90)

7. Blanca Suárez (7,88)

8. Amaia Salamanca (7,88)

9. Ester Expósito (7,86)

10. Úrsula Corberó (7,74)

Ranking completo de los más atractivos:

1. Maxi Iglesias (8,02)

2. Andrés Velencoso (7,96)

3. Martín Rivas (7,88)

4. Jon Kortajarena (7,69)

5. Miguel Ángel Silvestre (7,63)

6. Pablo Alborán (7,62)

7. Álex González (7,61)

8. Mario Casas (7,58)

9. Fernando Llorente (7,45)

10. Óscar Casas (7,41)