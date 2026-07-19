El mensaje de Sara Carbonero a la selección española recordando la final del Mundial 2010: "Parecía inalcanzable"

A pocas horas de que la selección española de fútbol dispute su segunda final en un Mundial, son muchos los aficionados que están emocionados ante la cita que se vivirá en el Nueva York este 19 de julio, entre ellos, Sara Carbonero.

Como millones de españoles, la periodista está expectante y ha querido mostrar su apoyo al combinado nacional con un emotivo mensaje en redes sociales, aprovechando para recordar cómo vivió el Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que estuvo como reportera.

"Las sneakers, las pulseras decenarios, el Russian Red de Mac, el pañuelo de San Fermín, los looks de Mayra, el frío de Potchefstroom, el único garito que había donde coincidíamos todos los periodistas, Camacho y la porra antes de cada partido, Shakira, Mandela, Johannesburgo, el éxtasis, la unión, estar lejos pero cerca, los niños jugando en la calle a la pelota todo el día, imágenes grabadas a fuego, las noches largas de incertidumbre, la emoción a flor de piel, el sueño que hasta entonces parecía inalcanzable, historia de nuestro país. La suerte de haberlo vivido. Ojalá mañana se repita. Vamos España", ha escrito Sara en Instagram.

Mensaje de apoyo a la Selección de Sara Carbonero | Instagram @saracarbonero

Además, mediante su firma de moda, ha publicado varias imágenes de aquellos días en Sudáfrica hace 16 años: "Hay victorias que son mucho más que un resultado".

Celebramos la fuerza de lo colectivo. La emoción de un país entero que, por unas horas, deja a un lado las diferencias para abrazar una misma ilusión. Porque hay momentos capaces de recordarnos todo lo que nos une", ha señalado el post. "Qué bonito sumar hoy una página más a este recuerdo que se quedará para siempre. Porque las mejores historias nunca las firma una sola persona. Las escribimos entre todos. Enhorabuena campeones, para nosotros ya habéis ganado".

En aquella edición, la relación entre Sara Carbonero e Iker Casillas, portero titular y capitán de La Roja, salió a la luz y estuvieron juntos durante 11 años hasta que anunciaron su divorcio en marzo de 2021.

Fruto de aquel matrimonio nacieron Martín y Lucas, de 12 y 10 años respectivamente.