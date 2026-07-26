Ana Mena, tajante ante los rumores sobre su buena química con Ferrán Torres: "No le conozco casi nada"

Desde que salió a la luz su ruptura con Óscar Casas, Ana Mena no ha dejado de protagonizar rumores sobre su vida sentimental. Aunque la cantante y el actor siempre llevaron su relación con la máxima discreción, su separación, conocida hace apenas unas semanas, ha provocado que cada una de las apariciones públicas de la artista sea analizada al detalle.

En los últimos días, además, su nombre ha comenzado a sonar junto al de Ferran Torres y Carlos Alcaraz, dos especulaciones sobre las que por fin se ha pronunciado.

Ferran Torres | Antena 3 Noticias

La malagueña fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto, días después de actuar en el concierto organizado con motivo de la celebración del segundo Mundial conquistado por la selección española. Fue precisamente durante esa fiesta posterior al triunfo cuando surgieron los rumores que la vinculan con el delantero del FC Barcelona.

Varios periodistas deportivos aseguraron que entre el futbolista y la cantante había existido una gran complicidad durante la celebración. Incluso, algunos señalaron que ambos habían compartido varios momentos juntos y que la artista lucía una camiseta con el número 7, el dorsal del valenciano, algo que alimentó todavía más las especulaciones.

Lola Índigo y Ana Mena durante la celebración en Madrid del Mundial de la selección española de fútbol | Gtres

Lejos de dar pie a los rumores, Ana Mena ha descartado por completo las informaciones y ha dicho que sobre la camiseta no hay ningún guiño, ya que los miembros de la organización se la pusieron.

La cantante ha explicado que aquella noche habló con muchísimas personas y ha rechaza que eso pueda interpretarse como el inicio de una relación. "Había muchísima gente, hablé con mucha gente", ha dicho, añadiendo que a Ferrán no le conoce "casi nada".

Sobre Carlos Alcaraz, con quien fue vista poco después de su ruptura, señaló que la prensa saca "muchas cosas de contexto": "Era una foto saludando a una persona que está en un mismo sitio donde estoy yo, ya está. Son conclusiones absurdas, de verdad".

Con estas declaraciones, la artista pone fin a las especulaciones que han rodeado su vida sentimental en las últimas semanas y deja claro que, tras su ruptura con Óscar Casas, las supuestas historias con Ferran Torres y Carlos Alcaraz no son más que interpretaciones surgidas a raíz de simples coincidencias públicas.