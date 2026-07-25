Lucía Pombo presenta a su hija y revela la angustia durante el parto: "Nos asustamos mucho, dejé de sentir a la bebé"

La familia Pombo vive uno de sus momentos más felices con el nacimiento de Lola Belén, la primera hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pequeña llegó al mundo tras superar las 41 semanas de gestación, convirtiéndose en la séptima nieta de la familia Pombo y llenando de ilusión a todos sus seres queridos.

A lo largo del día siguiente, Lucía ha recibido la visita de casi todos sus familiares, incluidos sus padres y sus hermanas, que han mostrado con la prensa su emoción y alegría ante este nuevo nacimiento.

Una vez dados de alta, ha sido el turno de los recién estrenados padres y Lucía Pombo y Álvaro López Huerta han hablado con Europa Press y han mostrado a la pequeña Lola Belén en brazos.

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta con su bebé | Europa Press

Muy sinceros, ambos desvelaban que el parto no fue tan sencillo como esperaban y que vivieron momentos de auténtica angustia. "Tuvimos un pequeño susto al inicio porque fue una inducción. No fue todo lo bien que yo pensaba que iba a ir, pero gracias a Dios el equipo hizo que todo fuera rodado y la niña estaba bien, así que todos los males se fueron", explicaba Lucía, profundamente agradecida con el personal sanitario que la acompañó durante todo el proceso.

La influencer también reveló que la primera noche con su bebé fue especialmente complicada: "Con las tomas se privaba, se ahogaba, se quedaba morada... Venía el pediatra. Fue una noche muy angustiosa, pero ya está todo bien. Nos han enseñado muchísimo en este hospital y ahora toca disfrutarla".

"Inicialmente el parto no empezó como esperábamos, porque fue un parto inducido. Ya no podía aguantar más la niña dentro, y hubo un pequeño problema al inicio, donde nos asustamos mucho, yo dejé sentir a la bebé, la verdad es que fue como para no recordar", ha recordado algo sobrecogida Lucia.

Álvaro López Huerta y Lucía Pombo con su bebé | Europa Press

Pese al miedo vivido durante el parto y las primeras horas de vida de la pequeña, Lucía no puede ocultar la felicidad que siente en esta nueva etapa: "Yo no sabía ser madre y, de repente, te sale. Es un cansancio de amor, es la primera vez que no me puedo quejar de estar cansada".

Además, ha reconocido que, aunque tiene muchos sobrinos, la experiencia cambia por completo cuando se trata de un hijo propio: "Da igual tener 20.000 sobrinos, cuando es tuyo cambia la cosa".