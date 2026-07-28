Melody responde a los rumores de ruptura con Ignacio Batallán: "No me puedo separar porque no me he casado"

Desde su paso por Eurovisión, la vida personal de Melody ha estado en el centro de la actualidad. Los rumores de una posible crisis con Ignacio Batallán, padre de su hijo Cairo, comenzaron hace meses después de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y eliminaran varias fotografías juntos, alimentando las especulaciones sobre una supuesta ruptura. Sin embargo, tanto la cantante como su entorno han ido desmintiendo esas informaciones en diferentes ocasiones.

Ahora, la artista ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto, aunque esta vez lo ha hecho con el sentido del humor que la caracteriza. Al ser preguntada directamente por una supuesta separación del deportista argentino, Melody respondió entre risas: "Separado no me puedo separar porque todavía no me he casado. Así que la pregunta está mal hecha", dejando claro, una vez más, que no está dispuesta a alimentar los rumores sobre su vida sentimental.

Melody, en los Premios Goya 2025 | Gtres

No es la primera vez que la intérprete de 'Esa Diva' zanja las especulaciones. Hace apenas unas semanas ya aseguraba que la situación con Ignacio "está muy bien", insistiendo en que siempre ha intentado mantener su relación alejada del foco mediático y proteger la intimidad de su familia.

Con esta nueva respuesta, Melody vuelve a esquivar las preguntas sobre su vida privada sin perder la sonrisa y demuestra que prefiere restar importancia a las especulaciones. Lejos de entrar en polémicas, la cantante optó por una contestación cargada de ironía que arrancó las risas de los presentes y que, previsiblemente, volverá a poner fin a los rumores que, desde hace meses, rodean su relación con el padre de su hijo.