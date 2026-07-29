Rocío Crusset publica el álbum personal de su segunda boda en Ibiza con Charlie Schein: "La mejor semana de mi vida"

Rocío Crusset y Charlie Schein han vuelto a convertirse en protagonistas tras salir a la luz nuevas imágenes de la segunda boda con la que han querido celebrar su matrimonio junto a familiares y amigos en Ibiza. Después de su íntimo enlace en Nueva York el pasado 30 de mayo, la pareja organizó una gran fiesta en la isla para compartir este momento con todas aquellas personas que no pudieron acompañarlos en su primera ceremonia.

Fieles a la discreción que siempre ha marcado su relación, los recién casados pidieron a los invitados que evitaran compartir imágenes del evento. Sin embargo, ahora ella ha querido compartir una serie de imágenes que han permitido descubrir nuevos detalles de una celebración con un marcado aire mediterráneo, en la que no faltaron un paseo en barco previo al enlace, una fiesta frente al mar y un ambiente completamente relajado.

Para esta segunda ocasión, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero volvió a apostar por el blanco, aunque con un estilo completamente diferente al de su boda neoyorquina. Rocío lució un vestido largo de satén, de tirantes y escote drapeado, que combinó con una flor blanca en el pelo y joyas discretas. Charlie Schein, por su parte, eligió un conjunto de lino negro, acorde con el carácter informal de la celebración.

Tras el enlace, los invitados disfrutaron de una jornada en barco y de una comida en Beso Beach, uno de los lugares más conocidos de la isla. Además, la pareja sorprendió a sus asistentes con un detalle muy especial: unas gorras personalizadas con una ilustración de ambos y la inscripción "Rocío & Charlie Ibiza", un recuerdo diseñado expresamente para esta segunda boda.

Con esta celebración, Rocío Crusset y Charlie Schein han puesto el broche de oro a un verano inolvidable. Después de una boda íntima en Estados Unidos y una luna de miel por la Costa Amalfitana, la pareja ha querido sellar definitivamente su historia de amor con una fiesta mucho más desenfadada en uno de sus destinos favoritos del Mediterráneo.