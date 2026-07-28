Claudia Rodríguez se preparaba para ser policía nacional cuando conoció a Marc Cucurella: "Mi vida iba a ser distinta"

Claudia Rodríguez se ha convertido en uno de los rostros más populares del Mundial 2026. La creadora de contenido, que ha conquistado a miles de seguidores mostrando el lado más familiar de Marc Cucurella y de sus tres hijos, ha querido abrir una ventana a su pasado para contar una faceta de su vida que muy pocos conocían.

En uno de sus últimos vídeos de YouTube, la influencer ha recordado cómo comenzó su relación con el futbolista y ha revelado que, antes de dedicarse a las redes sociales, tenía un futuro muy diferente en mente. "Cuando conocí a Marc estaba estudiando para ser Policía Nacional, estaba preparando las oposiciones, pero vi que mi vida iba a ser distinta y no lo iba a poder compaginar si queríamos vivir juntos. Así que decidí cambiar".

Claudia también ha recordado que conoció a Cucurella cuando ambos eran apenas unos adolescentes. Ella tenía 17 años y él 18, y desde entonces no se han separado. La carrera deportiva del defensa les obligó muy pronto a hacer las maletas y mudarse en varias ocasiones, una situación que terminó influyendo en la decisión de la joven de dejar a un lado su sueño de convertirse en agente.

Lejos de abandonar su formación, decidió reinventarse. Primero cursó estudios relacionados con el diseño de moda y, tiempo después, comenzó la carrera de Comunicación, que está a punto de finalizar, mientras compagina sus estudios con la creación de contenido en redes sociales y el cuidado de sus tres hijos: Mateo, Río y Bella.