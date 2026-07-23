Ferran Torres y Marcos Llorente revolucionan Ibiza con sus vacaciones más exclusivas tras ganar el Mundial

Ferran Torres ha puesto rumbo a Ibiza para desconectar después de haberse convertido en el gran héroe de la final del Mundial. El delantero, autor del gol que ha dado a España su segunda estrella, ha compartido uno de sus primeros planes en la isla con Marcos Llorente, compañero de Selección y uno de sus grandes amigos dentro del vestuario.

Los dos futbolistas han disfrutado de una comida frente al mar en Cala Jondal, uno de los rincones más exclusivos y conocidos de la isla. Su llegada al establecimiento no ha pasado precisamente desapercibida, ya que los presentes los han recibido con una gran ovación y numerosos clientes se han acercado para felicitarlos, saludarlos y pedirles fotografías.

Ferran Torres y Marcos Llorente durante sus vacaciones en Ibiza | Instagram

Marcos ha sido el encargado de inmortalizar el encuentro a través de sus redes sociales. Junto a una imagen de Ferran, ha escrito el ya viral "Ohhhh, Ferraaaaaaan", la frase que se ha convertido en uno de los cánticos más repetidos durante las celebraciones del Mundial. El jugador del Barça no ha tardado en compartir la publicación en su propio perfil.

Los campeones también han aprovechado la ocasión para brindar con dos exclusivos vinos franceses. Sobre la mesa han aparecido un Corton 2022 de Prince Florent de Mérode y un Chambolle-Musigny 2020 de Domaine G. Roumier, referencias muy apreciadas entre los amantes del vino y cuyo precio puede rondar o superar los 500 euros, dependiendo de la añada y del establecimiento.

Ferran Torres y Marcos Llorente con los vinos que han tomado durante sus vacaciones en Ibiza | Instagram

Durante su visita, Ferran y Marcos también han coincidido con dos auténticas leyendas del deporte internacional: David Beckham y Michael Jordan, que han escogido el mismo local para disfrutar de sus vacaciones en Ibiza.

La isla se ha convertido estos días en el refugio preferido de varios jugadores de 'La Roja'. Además de Ferran Torres y Marcos Llorente, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal también han sido vistos descansando en tierras ibicencas. Después de semanas de máxima tensión y una multitudinaria celebración en Madrid, los campeones ya han comenzado a disfrutar de unas merecidas vacaciones.