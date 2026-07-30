Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, publica un contundente mensaje: "Normalicemos las parejas sin correa"

Paddy Noarbe ha querido dejar clara su filosofía de vida en medio de uno de los veranos más mediáticos para su familia. Mientras disfruta de unos días de descanso por el Mediterráneo junto a Marcos Llorente y su hija Amor, la influencer ha publicado un carrusel de imágenes acompañado de un contundente mensaje sobre las relaciones sentimentales que no ha pasado desapercibido.

"Así suena la normalidad para mí", comienza escribiendo la creadora de contenido, que asegura que muchas personas consideran que tiene "una mentalidad muy libre o abierta", algo que ella interpreta como un halago. A continuación, enumera varias reflexiones sobre cómo entiende el amor, la maternidad y la libertad, inspirándose en la filosofía estoica y defendiendo el respeto hacia las decisiones de los demás.

La frase que más ha llamado la atención ha sido una dedicada a las relaciones de pareja: "Normalicemos las parejas sin correa. Amar a alguien no debería limitar tu libertad, sino darte aún más seguridad para disfrutarla". Un mensaje que muchos han interpretado como una respuesta indirecta a los rumores que han rodeado a Marcos Llorente después de que se hicieran virales las imágenes de sus vacaciones junto a Ferran Torres en Ibiza.

La empresaria también ha reivindicado otras ideas como "normalicemos no controlar cómo viven los demás", "normalicemos cambiar de opinión", "normalicemos que una mujer pueda vestirse sexy sin que eso sea una invitación a absolutamente nada" o "normalicemos besar, abrazar y decir 'te quiero' a nuestra gente", insistiendo en que vivir sin juzgar a los demás aporta "paz, alegría y amor propio".

Lejos de mantenerse al margen, Marcos Llorente ha reaccionado a la publicación con una única palabra que resume su apoyo a la reflexión de su mujer: "Amén". Un gesto con el que el futbolista demuestra la sintonía que mantiene con Paddy, con quien comparte más de una década de relación, tres años de matrimonio y una hija en común.