Nail skincare: la rutina facial también funciona para tus manos y uñas

Durante años hemos perfeccionado la rutina facial y conceptos como doble limpieza, antioxidantes, retinoides y protector solar forman parte del día a día de muchas personas. Sin embargo, hay una zona del cuerpo que suele quedar relegada a un segundo plano, a pesar de estar igual o más expuesta que el rostro: las manos.

El lavado constante, la exposición al sol, el frío y los productos químicos hacen que esta zona envejezca con rapidez, aunque pocas veces recibe los mismos cuidados que la piel del rostro. Frente a este descuido habitual, las expertas en dermocosmética proponen un enfoque cada vez más popular llamado nail skincare, una forma de extender la lógica del cuidado facial a manos, uñas y cutículas.

Manos de mujer | Magnific

Qué es el nail skincare y por qué importa

El nail skincare consiste en aplicar en manos, uñas y cutículas los mismos principios activos que utilizamos en la rutina facial.

Tal y como explica la cosmetóloga Raquel González, se trata de aprovechar los productos que sobran de la rutina facial —como antioxidantes, vitamina C, retinoides o protector solar— para cuidar una de las zonas que antes muestra signos de envejecimiento.

Desde el ámbito dermocosmético, Mireia Fernández añade que no se trata solo de estética, sino de salud de la piel, ya que la desprotección de las manos hace que los signos de la edad aparezcan antes en esta zona.

Por la mañana: proteger e iluminar

Por la mañana, el objetivo del nail skincare es la protección frente al daño ambiental.

Las expertas recomiendan empezar con antioxidantes, especialmente vitamina C, para frenar el estrés oxidativo y prevenir la aparición de manchas. Según explica Irene Serrano, incluso unas gotas de sérum pueden aplicarse en el dorso de las manos para mejorar su uniformidad y luminosidad.

Después, el paso clave es la hidratación y la fotoprotección. Como advierte la dermoestética Estefanía Nieto, las manos suelen olvidarse a pesar de estar constantemente expuestas a la radiación UV.

Por ello, las especialistas recomiendan finalizar con crema hidratante y protector solar de amplio espectro, o incluso productos que combinen ambos, siempre con reaplicación tras lavarse las manos.

Mujer aplicándose crema en las manos | Magnific

Por la noche: reparar y regenerar

Durante la noche, la rutina se centra en la reparación de la piel. Podemos aprovechar restos de productos faciales para extenderlos en las manos, especialmente aquellos con retinoides, que ayudan a estimular la regeneración celular.

Después, se aconseja aplicar cremas nutritivas con ingredientes como ceramidas, omegas o escualano, que refuercen la barrera cutánea y aporten confort.

Este enfoque nocturno permite que la piel de las manos se regenere mientras el cuerpo descansa, mejorando su textura y apariencia con el tiempo.

Las cutículas: la gran olvidada del cuidado de manos

El nail skincare no termina en la piel de las manos, sino que incluye también las cutículas, una zona clave para la salud de las uñas. Unas cutículas secas o dañadas pueden favorecer la aparición de padrastros y dar un aspecto descuidado a las manos.

Las expertas recomiendan el uso diario de aceites nutritivos, especialmente por la noche, con ingredientes como jojoba, almendra, argán o ricino, que ayudan a suavizar la zona y fortalecer la uña desde su base.

Un nuevo enfoque del cuidado de la piel

El nail skincare propone un cambio de perspectiva dentro del mundo beauty: dejar de pensar en las manos como una zona secundaria y empezar a tratarlas como una extensión directa del rostro.

Integrar estos cuidados en la rutina diaria no solo mejora la apariencia estética, sino que también contribuye a mantener la piel más saludable, uniforme y protegida frente al envejecimiento prematuro.