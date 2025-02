¿La prueba que confirma la relación de Jessica Goicoechea y el jugador de rugby, Manu Moreno?

Tras semanas de rumores sobre la nueva relación de Jessica Goicoechea, finalmente la influencer ha decidido confirmarlo con una publicación en Instagram. Jessica ha decidido dejar de esconder su noviazgo con Manu Moreno, el jugador de la selección española de rugby 7, que causa sensación en las redes sociales.

Historia de @goicoechea | Instagram

La influencer y empresaria ha hecho oficial la relación de forma discreta, algo que la caracteriza en cuanto a su vida privada. Ha publicado un carrusel de 12 fotos en Instagram y es justo en la última imagen en la que aparece con Manu. Una fotografía en blanco y negro en la que salen agarrados la mano de espaldas, pero en la que se puede ver perfectamente el rostro de Manu, ya que el aparece mirando de lado.

El jugador de rugby ha comentado en la publicación: "Mi mujé", dejando muy claro que su relación va en serio. A este comentario Jessica ha respondido con un corazón. Lo que está claro es que la pareja ya no piensa esconderse. Incluso en la última publicación que ha subido Manu, no ha faltado el me gusta de la influencer catalana.

Manu Moreno es un jugador de rugby sevillano de 26 años, el joven deportista se hizo viral este verano gracias a varios vídeos de TikTok en de la federación española de rugby. Los comentarios alagando su físico no tardaron en llegar, por lo que su nombre se ha hecho muy popular en redes sociales.

Además de deportista Manu es estudiante de medicina y tiene 100.000 seguidores en Instagram. Algo que comparte con Jessica es la pasión por el modelaje, ya que él también ha trabajado como modelo.

Fue en julio del año pasado cuando se conocía la ruptura de Jessica Goicoechea con Marc Bartra tras dos años y medio de relación, la modelo aseguró hace unos meses que el jugador de fútbol y ella mantienen una buena relación. Lo que está claro es que la influencer tiene ahora una nueva ilusión y con esta revelación de su romance, dejan atrás los meses de rumores y tener que esconder su amor.