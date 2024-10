Jessica Goicoechea confiesa cómo se lleva actualmente con su exnovio, el futbolista Marc Bartra

Este lunes se han celebrado los Premios Women of the Year 2024 de la revista Harpers Bazaar, un maxi evento al que han acudido un gran número de rostros conocidos: Aitana, Laura Matamoros, Eugenia Osborne y, entre muchos más, la famosa influencer Jessica Goicoechea.

Siempre muy discreta respecto a todo lo relacionado con su vida privada, la reconocida influencer y exitosa empresaria se ha mostrado muy cercana con la prensa.

Muy emocionada por su asistencia a este evento, reconoce que "me hace muchísima ilusión, es el segundo año que vengo y para mí es un súper honor que se hagan estos premios para dar visibilidad y hacer soporte a las mujeres".

Arrasando desde hace varios años en el mundo empresarial por su marca de bikinis, Jessica Goicoechea asegura que tiene muchos proyectos futuros que afectan a su firma: "vamos a abrir tiendas el año que viene y bueno, viendo también futuras colaboraciones con Goi".

Aunque siempre prefiere mantener su vida sentimental alejada de los medios, la influencer ha reconocido que actualmente está soltera: "Muy en paz ahora mismo, así que muy bien, muy contenta". Sobre cómo se lleva actualmente con su exnovio, el futbolista Marc Bartra, la influencer asegura que "muy buena relación, genial".

Y sobre uno de los temas que más afectan en redes sociales: el hate. Jessica asegura: "No me afectan, porque como vienen de personas que no conozco, pues realmente tengo esa suerte".