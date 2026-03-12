SE PRONUNCIA SOBRE LA PAREJA
Arantxa de Benito opina sobre la supuesta relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé: "Yo fui galáctica también"
Arantxa de Benito ha reaccionado a los rumores que relacionan a Ester Expósito con Kylian Mbappé. Durante un evento, la presentadora fue preguntada por las imágenes que han puesto a la actriz y al futbolista en el centro de la actualidad y no dudó en dar su opinión.
Publicidad
Arantxa de Benito se ha pronunciado sobre uno de los temas más comentados del momento: los rumores sobre la supuesta relación de Ester Expósito con Kylian Mbappé. La presentadora, que acudió al estreno de la película Day One en Madrid, fue preguntada por las imágenes que han despertado las especulaciones y respondió con total sinceridad.
"Lo he visto hoy, qué parejón", comentó entre risas. Lejos de entrar en detalles sobre la posible relación, Arantxa de Benito dejó claro que, si realmente existe algo entre ellos, solo espera que lo disfruten. "Yo nada, que se lo disfruten un montón. Me parece un parejón".
Arantxa también hizo referencia a su experiencia en el mundo del fútbol, ya que estuvo casada durante una década con el exfutbolista del Real Madrid, Guti. La pareja fue una de las más mediáticas de finales de los noventa y principios de los 2000, en plena etapa de los llamados galácticos, cuando el club reunía a algunas de las mayores estrellas del fútbol en ese momento.
Al recordar aquella época, la presentadora lo hizo con humor y restando importancia. "Pasado pisado". Comentó también entre risas: "Yo fui galáctica también".
La presentadora también habló de su momento personal y de la nueva etapa que vive desde que se convirtió en abuela. Una faceta que asegura estar disfrutando mucho. "Esa es la etapa más bonita que puede vivir una mujer".
Arantxa de Benito reconoció además que ser abuela joven tiene sus ventajas, ya que puede compartir mucho tiempo y energía con su nieto. "La gente me dice: qué suerte ser joven. Pues sí, la verdad que sí, porque todavía tengo ganas de revolcarme por el suelo y no me agota estar ocho horas jugando con él".
Más Celebrities
- No hay paz sin ti: Kiko Rivera deja en el aire si su nueva canción está dedicada a su madre Isabel Pantoja
- Ana Mena y Óscar Casas, pura complicidad entre los gritos de los periodistas: "¡Un besito!"
- Todos los detalles de la boda secreta de Carolyn Bessette y JFK Jr.: la ubicación, el vestido y la preboda
Para ella, la figura de los abuelos es fundamental en cualquier familia. "Nunca me ha dado miedo la palabra abuela, al revés, me parece maravilloso", aseguró, recordando además la importancia que tuvieron sus propias abuelas y también las de sus hijos.
Publicidad