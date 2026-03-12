Arantxa de Benito se ha pronunciado sobre uno de los temas más comentados del momento: los rumores sobre la supuesta relación de Ester Expósito con Kylian Mbappé. La presentadora, que acudió al estreno de la película Day One en Madrid, fue preguntada por las imágenes que han despertado las especulaciones y respondió con total sinceridad.

"Lo he visto hoy, qué parejón", comentó entre risas. Lejos de entrar en detalles sobre la posible relación, Arantxa de Benito dejó claro que, si realmente existe algo entre ellos, solo espera que lo disfruten. "Yo nada, que se lo disfruten un montón. Me parece un parejón".

Arantxa de Benito hablando con la prensa | Europa Press

Arantxa también hizo referencia a su experiencia en el mundo del fútbol, ya que estuvo casada durante una década con el exfutbolista del Real Madrid, Guti. La pareja fue una de las más mediáticas de finales de los noventa y principios de los 2000, en plena etapa de los llamados galácticos, cuando el club reunía a algunas de las mayores estrellas del fútbol en ese momento.

Al recordar aquella época, la presentadora lo hizo con humor y restando importancia. "Pasado pisado". Comentó también entre risas: "Yo fui galáctica también".

La presentadora también habló de su momento personal y de la nueva etapa que vive desde que se convirtió en abuela. Una faceta que asegura estar disfrutando mucho. "Esa es la etapa más bonita que puede vivir una mujer".

Arantxa de Benito reconoció además que ser abuela joven tiene sus ventajas, ya que puede compartir mucho tiempo y energía con su nieto. "La gente me dice: qué suerte ser joven. Pues sí, la verdad que sí, porque todavía tengo ganas de revolcarme por el suelo y no me agota estar ocho horas jugando con él".

Guti y Arantxa de Benito | Cordon Press

Para ella, la figura de los abuelos es fundamental en cualquier familia. "Nunca me ha dado miedo la palabra abuela, al revés, me parece maravilloso", aseguró, recordando además la importancia que tuvieron sus propias abuelas y también las de sus hijos.