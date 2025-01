Alice Campello y Álvaro Morata vuelven a estar juntos: todo lo que se sabe de la reconciliación hasta el momento

En agosto del año pasado Alice Campello y Álvaro Morata sorprendían anunciando su separación tras negarlo categóricamente, incluso hasta el día antes. Después de meses de rumores de ruptura por una supuesta infidelidad, la pareja aseguraba, en ambos comunicados, que no había habido terceras personas "ni ningún tipo de falta de respeto".

Después de esta decisión dolorosa y "la más difícil" de sus vidas, se decía que habían acabado mal y que tenían una mala relación, pero esto no era así. Alice insistía en una entrevista que Álvaro no se había ido con otra e incluso lo felicitó por su cumpleaños publicando un emotivo mensaje y fotos de él con sus hijos, transmitiendo así que mantenían una buena relación.

Álvaro Morata y Alice Campello de vacaciones en Ibiza en 2019 | Gtres

Esta buena relación parece que ahora ha ido un poco más allá y es que, según informa el medio italiano Tuttosport, Alice y Álvaro se han reconciliado. Explica que ya estarían viviendo juntos de nuevo y que están "felizmente enamorados". A modo de confirmación, el medio asegura que han dado like a la publicación en la que se anunciaba la noticia. En las últimas horas, la pareja ha ido confirmando en diferentes medios esta decisión.

Además, tal y como afirma Tuttosport, Alice estuvo este fin de semana con su hija Bella y una amiga en el estadio de San Siro para ver el partido entre el AC Milan y el Cagliari, en el que justamente Álvaro marcó el gol del equipo italiano.

El porqué de la ruptura y lo que ha sucedido este tiempo separados

Aunque los rumores aseguraban que el motivo de la separación fue la infidelidad, tanto Alice como Álvaro dejaron claro desde el principio que no era así y lo han ido repitiendo en varias ocasiones. Ellos explican que la causa fueron problemas de convivencia e "incomprensiones mal gestionadas" que desgastaron a la pareja.

Alice Campello y Álvaro Morata en la boda de Marcos Llorente y Patricia Boarbe | Gtres

Durante todo esto tiempo separados, se ha especulado con que tenían una mala relación, pero, como hemos comentado antes, esto también lo han desmentido. Prueba de ello es que pasaron juntos la Navidad, por el bien de sus hijos. A principios de diciembre, la joven asistió a un evento de la revista Forbes y allí habló con la prensa. En declaraciones a Europa Press, la italiana desveló que se reunirían porque "es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo. Hemos crecido juntos y sí, claro, en Navidad vamos a estar juntos".

Tras esta afirmación, la pregunta sobre una posible reconciliación era obvia y la respuesta de ella dejó en el aire una segunda oportunidad: "No sé ni lo que voy a comer mañana. La vida cambia, te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que puede pasar".

Alice y Álvaro siempre han querido lo mejor para sus cuatro hijos -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- y que ellos estuvieran bien a pesar de la separación. Por eso, la modelo se trasladó a vivir de nuevo a Milán, donde el futbolista milita en las filas del AC Milan, para que los pequeños estuvieran más cerca de su padre.