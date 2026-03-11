Carmen Lomana acudía este martes al Teatro Real de Madrid, como una sus habituales tardes de ópera. Sin embargo, esta vez su actitud era diferente. Con gestos serios y alguna mirada incómoda, la socialité dejó caer un comentario que llamó la atención de los periodistas: "Antes os quería", dijo, dejando entrever cierto enfado con los medios.

Carmen Lomana, en el Teatro Real | Europa Press

Cuando una reportera le preguntó directamente qué le pasaba, Carmen no quiso entrar en detalles delante de las cámaras. Con tono serio, le respondió: "Ya te lo diré cuando te vea tranquila, mano a mano". Una frase breve que dejó a todos con la duda sobre qué había ocurrido realmente. Y es que, el motivo principal de su enfado podría relacionado con los rumores y titulares que salieron a la luz sobre el hecho de no haber podido saludar a la reina Letizia y lo que eso desencadenó.

Durante la conversación, también salió a relucir la polémica reciente con el actor Timothée Chalamet y sus comentarios sobre la ópera y el ballet, donde aseguraba que no le gustaría trabajar en proyectos de ese tipo. Lomana no dudó en defenderlo: confesó que "adoraba" al actor y aseguró que sus palabras se estaban malinterpretando. "No, no, no" y "Lo han sacado de contexto", explicó.

Además, quiso romper el mito de que la ópera solo atrae a gente mayor. "Claro" afirmó con rotundidad, en referencia a que también acude gente joven, y añadiendo que al ballettambién: "Muchísimo". Según ella, existen precios accesiblespara atraer a nuevas generaciones. Y para cerrar el tema, fiel a su estilo directo, remató con una frase clara: "Bueno, además… que diga lo que le dé la gana, ¿no?".