ACTITUD DISTANTE
Carmen Lomana, molesta con la prensa: "Antes os quería"
Aunque siempre es muy simpática y atenta con la prensa, a su llegada al Teatro Real de Madrid, Carmen Lomana ha querido dejar claro que está un poquito enfadada con los medios. Eso sí, ha asegurado que el motivo lo revelará más adelante.
Carmen Lomana acudía este martes al Teatro Real de Madrid, como una sus habituales tardes de ópera. Sin embargo, esta vez su actitud era diferente. Con gestos serios y alguna mirada incómoda, la socialité dejó caer un comentario que llamó la atención de los periodistas: "Antes os quería", dijo, dejando entrever cierto enfado con los medios.
Cuando una reportera le preguntó directamente qué le pasaba, Carmen no quiso entrar en detalles delante de las cámaras. Con tono serio, le respondió: "Ya te lo diré cuando te vea tranquila, mano a mano". Una frase breve que dejó a todos con la duda sobre qué había ocurrido realmente. Y es que, el motivo principal de su enfado podría relacionado con los rumores y titulares que salieron a la luz sobre el hecho de no haber podido saludar a la reina Letizia y lo que eso desencadenó.
Durante la conversación, también salió a relucir la polémica reciente con el actor Timothée Chalamet y sus comentarios sobre la ópera y el ballet, donde aseguraba que no le gustaría trabajar en proyectos de ese tipo. Lomana no dudó en defenderlo: confesó que "adoraba" al actor y aseguró que sus palabras se estaban malinterpretando. "No, no, no" y "Lo han sacado de contexto", explicó.
Además, quiso romper el mito de que la ópera solo atrae a gente mayor. "Claro" afirmó con rotundidad, en referencia a que también acude gente joven, y añadiendo que al ballettambién: "Muchísimo". Según ella, existen precios accesiblespara atraer a nuevas generaciones. Y para cerrar el tema, fiel a su estilo directo, remató con una frase clara: "Bueno, además… que diga lo que le dé la gana, ¿no?".
