Alice Campello asegura que su separación de Álvaro Morata fue "el error más grande" y confiesa cuándo comenzaron sus problemas

Alice Campello y Álvaro Morata viven felices junto a sus cuatro hijos –Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- su nueva vida en Turquía después de superar su crisis matrimonial el pasado verano.

Su ruptura fue tan mediática como su reconciliación a comienzos de 2025, aunque nunca llegaron a cortar relaciones. Sobre las razones de aquel bache, se rumoreó sobre terceras personas, algo que desmintieron tajantemente ambos y ya se dedican mensajes y regalos con total normalidad.

Disfrutando de esta segunda oportunidad, la modelo ha repasado estos meses tan duros a nivel emocional en una entrevista con el programa de televisión italiano, Verissimo.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

"Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé cómo pudimos tomar esa decisión. Esta experiencia nos ha enseñado mucho a los dos porque entendimos lo que es estar el uno sin el otro", ha comentado.

Sincerándose sobre cuándo surgieron estos problemas en su matrimonio, la modelo italiana confesó que el nacimiento de Bella fue el detonante de la situación.

Alice estuvo a punto de morir al darla a luz y necesitó 17 transfusiones de sangre. Esta experiencia cercana a la muerte le hizo entrar en una depresión que también sufrió poco después el futbolista.

"Es fácil entrar en depresión o tener momentos de fragilidad. Es algo que me cambió, llevaba mucho tiempo sin estar bien y quizá no me daba ni cuenta", admitió tras el incidente en el parto.

Alice Campello y su hija Bella en la semifinal de la Eurocopa | Gtres

Sin embargo, el apoyo de su familia fue fundamental para superar estos momentos tan oscuros, sobre todo el de su padre, al que está "muy unida" y del que cuenta que "estaba muy enfadado porque no se podía explicar cómo dos personas que se aman tanto eran capaces de destruir algo tan hermoso".

"Estoy muy agradecida a mi familia por los valores que me han inculcado y por decirme siempre la verdad", ha añadido.

De esta manera, Alice Campello y Álvaro Morata han demostrado que con trabajo, respeto y comunicación, siempre que haya amor, se pueden solucionar hasta los baches más profundos.