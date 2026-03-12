La aparición de Kiko Rivera en Sevilla junto a su pareja, Lola García, no ha pasado desapercibida. El DJ ha sido preguntado por la prensa durante su paseo por la ciudad y ha respondido a algunas preguntas sobre el momento personal y profesional que vive.

Uno de los temas que más interés ha despertado fue su próximo lanzamiento musical, titulado No hay paz sin ti. El nombre de la canción ha generado numerosos comentarios, especialmente por la posibilidad de que el tema esté dedicado a su madre, Isabel Pantoja, tras los últimos gestos que apuntan a un acercamiento entre ambos.

Cuando los periodistas le preguntaron directamente si la canción estaba dedicada a su madre, Kiko Rivera ha preferido no confirmarlo y dejarlo en el aire: "Ya lo escucharéis". Una frase con la que ha alimentado aún más la curiosidad.

A pesar de las preguntas insistentes sobre su relación con Isabel Pantoja y sobre si podría producirse pronto un encuentro entre ambos, el DJ evitó entrar en detalles.

Kiko Rivera preguntado por la prensa | Gtres

Eso sí, cuando le preguntaron cómo se encuentra en este momento de su vida, Kiko Rivera fue claro: "Estoy feliz".

Por ahora, todas las miradas están puestas en el lanzamiento de No hay paz sin ti, un tema que podría esconder un mensaje muy personal y que llega en un momento en el que la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja vuelve a situarse en el foco.