Amaral revela su experiencia con la reina Letizia y el protocolo que sigue en sus conciertos: "Una melómana más"
El dúo Amaral ha hablado sobre cómo es la reina Letizia en las distancias cortas y como espectadora de sus conciertos, a quien han definido como alguien "afable".
La reina Letizia es una gran fan de las artes y, sobre todo, de la música. La lista de sus grupos y artistas favoritos, como Supersubmarina, Los planetas, The Killers, David Summers o Alice Wonder, es interminable.
Y, entre ellos, no podía faltar Amaral, el dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, un pilar fundamental del pop-rock español moderno.
Ellos mismos han contado en el Festival de Cine de Málaga cómo es la Reina en la distancias cortas y su experiencia como espectadora en sus conciertos.
"Conocimos al Rey y a la Reina en la entrega de una medalla importante", ha dicho Eva a Europa Press. "Ha venido a conciertos", ha añadido Juan.
"Es una gran aficionada a la música y una persona culta y sensible, creo yo", ha opinado el guitarrista, revelando que doña Letizia le parece "muy afable".
"Sí, es una persona que viene a disfrutar de la música, vamos, como una melómana más", ha desvelado la cantante.
"Alguna vez sí, porque nos ha saludado, claro", ha contestado Juan, a lo que Eva ha añadido que "algunas veces no lo sabíamos durante el concierto y al final sí que lo hemos sabido".
"Hay veces que sí que estamos avisados y otras veces que cuando termina el concierto es cuando entra a saludar", ha explicado la artista sobre el protocolo que hace la Reina.
"Hemos charlado con ella muchas veces, es una persona muy cercana y, como te decía, súper educada y muy sensible", ha concluido Juan.
