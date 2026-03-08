Amaral revela su experiencia con la reina Letizia y el protocolo que sigue en sus conciertos: "Una melómana más"

La reina Letizia es una gran fan de las artes y, sobre todo, de la música. La lista de sus grupos y artistas favoritos, como Supersubmarina, Los planetas, The Killers, David Summers o Alice Wonder, es interminable.

Y, entre ellos, no podía faltar Amaral, el dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, un pilar fundamental del pop-rock español moderno.

Ellos mismos han contado en el Festival de Cine de Málaga cómo es la Reina en la distancias cortas y su experiencia como espectadora en sus conciertos.

Juan Aguirre y Eva Amaral en el Festival de Málaga | Gtres

"Conocimos al Rey y a la Reina en la entrega de una medalla importante", ha dicho Eva a Europa Press. "Ha venido a conciertos", ha añadido Juan.

"Es una gran aficionada a la música y una persona culta y sensible, creo yo", ha opinado el guitarrista, revelando que doña Letizia le parece "muy afable".

Reina Letizia | Gtres

"Sí, es una persona que viene a disfrutar de la música, vamos, como una melómana más", ha desvelado la cantante.

"Alguna vez sí, porque nos ha saludado, claro", ha contestado Juan, a lo que Eva ha añadido que "algunas veces no lo sabíamos durante el concierto y al final sí que lo hemos sabido".

Eva Amaral en el Sonorama Ribera 2023 | EFE/Paco Santamaría

"Hay veces que sí que estamos avisados y otras veces que cuando termina el concierto es cuando entra a saludar", ha explicado la artista sobre el protocolo que hace la Reina.

"Hemos charlado con ella muchas veces, es una persona muy cercana y, como te decía, súper educada y muy sensible", ha concluido Juan.