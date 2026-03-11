Todos los detalles de la boda secreta de Carolyn Bessette y JFK Jr.: la ubicación, el vestido y la preboda

La serie Love Story ha vuelto a poner de actualidad la historia de amor de Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., una pareja que causó sensación en los 90. Se conocieron a inicios de la década y se casaron el 21 de septiembre de 1996 en una boda tan discreta que consiguieron evitar a la prensa. No obstante, con el tiempo terminaron trascendiendo varios detalles que hoy, tres décadas más tarde, queremos recordar.

John F. Kennedy y Carolyn Bessette en la década de los 90 | Gtres

La publicista y el hijo del 35° presidente de los Estados Unidos se unieron en matrimonio en Cumberland Island, frente a la costa de Georgia. Una ubicación que les ofrecía total privacidad, ya que contaba con muy pocos habitantes. De este modo, los días previos a la celebración pudieron restringir el acceso de paparazzi y visitantes, permitiendo la entrada únicamente a los invitados.

Primera Iglesia Bautista Africana de Cumberland Island | Gtres

Así fue su boda

La unión de la pareja se celebró en la Primera Iglesia Bautista Africana, una pequeña capilla situada en el extremo norte de la isla. Una localización de ensueño rodeada de naturaleza y caballos salvajes que iluminaron con velas al anochecer, creando un ambiente mágico.

Cumberland Island | Gtres

La ceremonia consistió en un breve servicio católico oficiado por el reverendo Charles J. OByrne, de la Church of St. Ignatius Loyola —el mismo que había oficiado el funeral de la madre del novio, Jackie Kennedy, en 1994, y que pocos años después conduciría el de la propia pareja—. Tuvo alrededor de 40 invitados, entre los que destacaron nombres como Caroline Kennedy, hermana del novio, acompañada de su marido e hijos, y Maurice Tempelsman, quien fue la última pareja de Jackie Kennedy.

Primera Iglesia Bautista Africana | Gtres

Tras el "sí, quiero", los recién casados cortaron un pastel de tres pisos con decoración floral. Después no faltó el baile, donde se lo pasaron en grande y —según pudo saber la CNN a través de fotos publicadas en exclusiva y tomadas por la periodista Carole Radziwill, presente en la boda— ella terminó llevando la chaqueta del traje de su esposo mientras él la abrazaba.

La preboda

Aunque aún faltaban varios años para que se pusiera de moda el concepto como tal, John y Carolyn celebraron una preboda la noche anterior. Fue una cena de etiqueta en la mansión Greyfield, una construcción de estilo victoriano que fue el escenario de varios brindis dedicados a los novios.

Mansión Greyfield | Gtres

Para la ocasión Carolyn Bessette lució un vestido estilo slip dress diseñado por su amigo Narciso Rodríguez, de color nude y decorado con varios cristales que le daban un aire muy delicado. En los pies, llevó uno de los zapatos más populares del momento: las sandalias slingback de Manolo Blahnik. El festejo fue etiquetado por los presentes como minimalista pero elegante; algo que solo John y Bessette podrían haber logrado. Iconos de una época.

El vestido de novia

El vestido de novia de la publicista también fue elaborado por Narciso Rodríguez. Otro diseño de inspiración lencera, esta vez de color perla, confeccionado en seda, con tirantes, corte al bies y un escote ligeramente drapeado. El diseño estaba valorado en unos 40.000 dólares, aunque para ella fue un regalo de su gran amigo, el diseñador.

Carolyn y Narciso tuvieron varias conversaciones y pruebas de vestuario para dar luz a ese diseño tan sencillo y complejo a la vez que le sentaba como un guante (como todo lo que llevaba ella, para ser honestos). Incluso el mismo día de la boda hubo que hacer los últimos retoques, lo que provocó que Carolyn llegara a la iglesia con casi dos horas de retraso.

Una novia atemporal, sin adornos ni accesorios llamativos. Carolyn se peinó el pelo hacia atrás y se lo recogió en un moño bajo. Combinó el look con unos guantes semitransparentes a juego con el velo y unas sandalias blancas. El resultado fue un estilismo que, 30 años después, sigue siendo la mejor referencia para las novias que buscan el "menos es más".