Ana Mena y Óscar Casas han viajado hasta Roma para presentar su nueva película, Ídolos, donde ambos protagonizan un romance que, curiosamente, terminó traspasando la ficción. Lo que empezó con una química especial delante de las cámaras acabó convirtiéndose en una relación real que hoy sigue despertando tanta atención como en la propia película.

Ana Mena y Óscar Casas en Roma | Gtres

Durante el photocall, la cantante acaparó todas las miradas con un impresionante vestido mini rojo pasión, mientras que el actor apostó por un elegante traje azul marino,un clásico que nunca falla. Juntos posaron muy cómplices, sonrientes y visiblemente enamorados, dejando ver que la chispa que hay entre ellos sigue más viva que nunca.

El momento más comentado llegó cuando los periodistas, entre risas, comenzaron a gritar desde el otro lado de las cámaras el famoso: "¡Un besito!", al que respondieron con miradas entre ellos que no aguantaban más de dos segundos sin carcajadas. Y aunque no hubo beso oficial ante los focos si que consiguieron sacar el objetivo principal en las fotografías, la conexión entre ambos.

Italia, además, tiene un significado muy especial para la pareja. Antes de enamorarse, cuando aún eran solo amigos, decidieron salir a cenar una noche en un restaurante de la capital italiana que después describieron como "el peor de todos". Para colmo, aquella noche cayó un auténtico diluvio. Sin embargo, fue justo en ese caos donde empezó la magia: una velada improvisada que, como contaron después en GQ, terminó siendo el momento en el que empezaron a mirarse de otra manera.