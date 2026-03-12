El corte pixie de Megan Montaner triunfa en el Festival de Málaga con un peinado efecto mojado

El pasado otoño, Megan Montaner decidió hacer un cambio de look y pasar de una melena midi a un corte pixie largo de lo más favorecedor. En los últimos eventos a los que ha asistido la hemos podido ver defendiendo este nuevo peinado con carácter, demostrando que el pelo corto puede ser igual o más femenino que el pelo largo.

Si ya nos había enamorado con su nuevo look, esta semana, en el Festival de Málaga, además, nos ha terminado de conquistar con su forma de peinarlo. La actriz, que acudía a la muestra cinematográfica para presentar la segunda temporada de Entre tierras de Atresplayer, lucía su corte pixie con el flequillo más largo de lo habitual cayendo en punta sobre la frente. Megan apostó por un peinado con efecto mojado y un aire ligeramente alborotado, con algunos mechones peinados sobre el rostro.

Un look capilar con mucha fuerza que combinó con un maquillaje a la altura: un delineado grueso perfilando todo el ojo —incluida la línea de agua— y una doble línea en el rabillo que intensificaba aún más la mirada.

Megan Montaner | Gtres

Un vestido negro con sello español

Para completar el look, Megan Montaner apostó por la elegancia atemporal del negro con un sofisticado diseño del diseñador español Ze García. La actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido largo de silueta ajustada confeccionado en crepé triacetato que resaltaba su figura.

El diseño destacaba especialmente por su escote asimétrico con drapeado en tafetán, que creaba un elegante efecto estola apoyado sobre uno de los hombros. El cuerpo, de inspiración corsé, incorporaba una estructura interna de corsetería pensada para realzar y definir la silueta, mientras que la falda recta incluía una abertura lateral que aportaba movimiento al conjunto. El vestido se completaba con un cierre en la espalda mediante cremallera invisible.

Un estilismo sobrio pero muy sofisticado con el que la actriz volvió a demostrar que, a veces, menos es más.

Megan Montaner | Gtres

Ze García, un habitual de las alfombras rojas

El vestido elegido por Megan Montaner lleva la firma de Ze García, una firma de moda femenina fundada en 2013 por el diseñador José María García, a quien entrevistamos hace tres años en NovaMás, y con atelier en Barcelona.

La marca se ha consolidado en los últimos años como una de las favoritas de las alfombras rojas gracias a sus diseños elegantes, sensuales y atemporales, pensados para realzar la silueta femenina. Sus creaciones han vestido a numerosas figuras nacionales e internacionales y se han visto en grandes eventos como los Premios Goya, los Oscar o los Latin Grammy.

Megan Montaner | Gtres

Presentación de la segunda temporada de Entre tierras

Junto al resto del reparto de Entre tierras, Megan Montaner acudió al Festival de Málaga para presentar la nueva temporada de la serie de Atresmedia, que tras su estreno se convirtió en una de las ficciones más vistas en España en 2024. La nueva entrega llegará a la plataforma el próximo 15 de marzo con la intención de repetir el éxito de la primera.

Durante su paso por el certamen, la actriz también habló del cariño que siente por el proyecto y por sus compañeros de reparto. Montaner recordó que el rodaje de la primera temporada coincidió con un momento muy especial de su vida, ya que estaba embarazada, y aseguró que regresar ahora para esta nueva etapa ha sido "una experiencia muy bonita".