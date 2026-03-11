Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido pillados llegando juntos al aeropuerto de Madrid tras un viaje en jet privado desde París. Las imágenes, publicadas en exclusiva mundial por la revista HOLA, parecen confirmar lo que llevaba semanas rumoreándose: ¿son la nueva pareja del momento?

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París | Gtres

Sus días juntos en París han llamado especialmente la atención. La actriz se encontraba en la ciudad por compromisos relacionados con la moda, mientras que el futbolista había viajado allí para atender asuntos personales y médicos relacionados con su lesión.

La coincidencia de agendas y su regreso juntos a Madrid han sido interpretados por muchos como un indicio de sí, están juntos, aunque ni la actriz ni el jugador han hecho declaraciones públicas al respecto.

Kylian Mbappé | Gtres

Los primeros rumores sobre su posible relación surgieron a finales de febrero, cuando varios testigos aseguraron haberlos visto juntos en Madrid en un conocido bar con vistas a la ciudad. Desde entonces, cada movimiento de ambos ha sido seguidos con especial interés por la prensa y por redes sociales.

Por ahora, todo queda en imágenes y especulaciones. Lo que sí parece claro es que la inesperada conexión entre una de las actrices españolas más populares del momento y una de las mayores estrellas del fútbol internacional ha despertado una enorme curiosidad. Y, con esas fotografías, el interés mediático en torno a Ester Expósito y Kylian Mbappé no deja de crecer.