Pitingo habla por primera vez de su novia tras separarse de su exmujer, con la que estuvo más de 30 años

Pitingo, el cantaor español de "soulería", como él mismo define su estilo, vuelve más sentido que nunca. Tras atravesar un profundo bache personal, ha reaparecido ante las cámaras y los micrófonos para anunciar su próxima gira: Pitingo y Punto. Unos conciertos que recorrerán estos 25 años de trayectoria profesional y estarán cargados de momentos únicos. Un espectáculo que fusiona flamenco y soul y que por el momento tiene paradas en ciudades como Madrid, Bilbao, o Sevilla.

Pitingo presentando su gira | Gtres

Tras el photocall, el artista se mostró feliz, cercano y especialmente amable con la prensa, dejando ver esa naturalidad que tanto le caracteriza. Fue allí donde, sin esperarlo, se abrió en canal al hablar de su vida amorosa. Por primera vez mencionó públicamente lo que siente por su nueva pareja, Laura, a la que definió como una de las razones principales de su renovada felicidad. Aunque de "nueva" tiene poco ya que ambos se conocen desde hace más de 30 años, pues con apenas quince mantuvieron un romance que duró un año.

Tal y como explica el intérprete, "no era el momento, era cosa de Dios" o "esto estaba ya escrito". Sin embargo, la vida tenía otros planes para ellos y ha vuelto a unir sus caminos, devolviéndoles la ilusión de las primeras veces y la posibilidad de sentir algo mucho más profundo que un simple cariño.

Como si de una señal se tratara, ambos tienen un hijo de la misma edad. En el caso del intérprete, Manuel, de 13 años fruto de su matrimonio con Verónica Fernández. Los dos adolescentes son jóvenes que se llevan muy bien y que han acogido con naturalidad esta nueva etapa. Y, aunque siempre ha sido discreto con su intimidad, Pitingo reconoce que está "muy enamorado". El músico regresa renacido, con fuerzas renovadas y con la certeza de haber conseguido rehacer su vida: "Yo pensaba que a los 45 años ya, ya uno no puede querer de esta manera".