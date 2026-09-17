Patricia Pérez reaparece después de tomarse un tiempo para ella y Luis Canut: "Pensé que iba a llegar a mi límite"

Después de dos meses completamente alejada de las redes sociales, Patricia Pérez ha vuelto a comunicarse con sus seguidores. La nutricionista ha publicado un Reel en su cuenta de Instagram para explicar los motivos de su ausencia digital: necesitaba descansar y estar "totalmente desconectada".

La presentadora ha confesado que desde que su marido, Luis Canut, enfermó de una grave meningitis criptocócica -que le provocó serias secuelas, entre ellas una importante pérdida de visión-, no se había tomado un solo momento para parar de trabajar ni para dejar de estar alerta las 24 horas del día. "Y eso es agotador", ha reconocido abiertamente.

Ha sido precisamente la acumulación de ese cansancio físico y mental lo que la llevó a tomar la decisión de parar de golpe por salud. "Pensé que iba a llegar a mi límite. Y eso sí que es peligroso", ha sincerado ante sus más de 294.000 seguidores, dando visibilidad a la dura realidad a la que se enfrenta, no solo ella, sino todas las personas cuidadoras.

"Pero es que, la verdad, necesitaba descansar. Necesitaba disfrutar de la tranquilidad, de no hacer nada, de pensar... Y desconectar, incluso de aquí", ha admitido. La colaboradora ha recordado la dedicación constante que mantiene con sus seguidores en las redes sociales: "A lo tonto, hace más de 15 años que contesto a todos los mensajes. O, por lo menos, siempre intento ayudaros en la medida de mis posibilidades. Estos meses los he dedicado a mí y a Luis".

Una nueva vida en Galicia

Este tiempo fuera de las pantallas también ha estado marcado por una mudanza y posterior adaptación. "Ya estamos totalmente instalados en Galicia. Estamos muy felices", ha compartido emocionada. Sin embargo, este cambio de ciudad ha requerido un gran trabajo en equipo debido a las secuelas de su marido: "Luis también ha necesitado mucha atención, porque hemos tenido que aprender recorridos nuevos y hacer nuevas rutinas. Pero lo hemos disfrutado muchísimo y el esfuerzo ha merecido la pena".

Ya más animada, Patricia ha celebrado los grandes avances en la autonomía de Canut: "Luis ya se conoce la farmacia, la frutería, la pescadería, el mercado... Vamos, está totalmente integrado. Así que, por ahí, estamos muy felices".

Agradecida con su comunidad

Para terminar, la nutricionista ha anunciado su regreso definitivo al mundo digital con unas palabras de cariño hacia su comunidad: "Y nada, deciros que vuelvo a estar por aquí. Y aunque diga el algoritmo que si no subes nada la gente te olvida, bueno, pues espero que vosotros os acordéis de mí, aunque sea un poquito. Yo no os he olvidado ni un segundo".

Un mensaje que ha cerrado con un agradecimiento: "Quiero agradeceros de verdad todo el cariño que me habéis demostrado siempre, en las duras y en las maduras".