Fallece el padre de Jesús Cabanas: el vídeo de despedida y los mensajes de su exmujer, Marta Sánchez, y su hija Paula

Ayer, Jesús Cabanas, conocido por ser el marido de la cantante española Marta Sánchez durante más de 8 años y padre de una hija en común, publicó en su perfil de Instagram, la triste noticia de que su querido padre ha fallecido.

Lo ha hecho con un vídeo muy emotivo y con un toque de humor, en el que el propio abuelo de la familia deja un mensaje grabado para cuando se muera. Un recuerdo que su nieta seguro guardaba con mucho cariño y que ahora han decidido sacarlo a la luz.

Además, Jesús Cabanas ha dejado un mensaje escrito dedicado a su padre, una palabras llenas de emoción y cariño. En este artículo comentamos todos los detalles de esta despedida, y también el comentario que la cantante ha dejado en la publicación.

Jesús Cabanas y Marta Sánchez en 2009 | Gtres

La publicación

Para su despedida pública, Jesús ha usado un vídeo antiguo que parece que lo grabó su hija Paula, en el cual aparece su padre en primer plano contestando a una pregunta que su nieta le lanza: "¿Qué me dirías si te mueres mañana?".

Jesús Cabanas junto a su hija Paula | Gtres

Como respuesta instantánea, el hombre confiesa: "Me muero y yo estoy contento por ello, pero estoy triste porque tú estás triste", unas palabras que, aunque duelan porque perder a un ser querido es muy difícil, esconden una gran verdad, ya que con dolor y sufrimiento todo el mundo merece descansar en paz.

Pero el vídeo da un giro de guion, y es que su nieta le pide que le diga "algo más", a lo que su abuelo responde: "Qué te voy a decir algo más, a ver si me voy a morir y te voy a cantar una canción", exclama entre risas compartidas.

Por lo que hace al mensaje de Jesús Cabezas, es un texto breve que expresa compasión, cariño y gratitud: "Eras tan terco que hasta en esto quisiste llevar razón. Contento por ti, estabas agotado. Triste por nosotros, tu familia, que te extrañaremos el resto de nuestras vidas. Buen viaje machete. Nos veremos de nuevo papá. Te queremos".

Comentarios destacados

En esta publicación sobre el último adiós a una de las personas más queridas de la familia, son muchas las personas que se han volcado a mandar un mensaje de apoyo a través de los comentarios del mismo post.

Entre ellas, destaca el escrito de Marta Sánchez, ex mujer de Jesús y madre de Paula, su hija en común: "Es difícil expresar con palabras la grandeza de este ser humano. Me eternizaría en este mensaje….. Inmenso hombre", empieza el escrito.

Marta Sánchez | Gtres

"No pude tener mejor suegro", afirma la cantante, "estoy muy, muy afectada por esta pérdida", añade. Y, para finalizar su mensaje, manda un apoyo enorme a la familia y, sobre todo, a su hija: "Familia Cabanas Sánchez; ya sabéis lo que siento… os quiero. Siempre aquí para vosotros. Ánimo mi vida. Tu abuelo estará por siempre".

También destacamos las breves palabras de Paula Cabanas, hija de Marta Sánchez y Jesús Cabanas: "Mi abuelito… mi persona favorita, no hay palabras para lo que te voy a echar en falta abu. Te quiero, eres mi sol. Descansa en paz", ha expresado.

Jesús Cabanas junto a su hija Paula | Gtres

Así pues, esta pérdida ha sido un golpe duro para todos los miembros de la familia, afectando especialmente a sus hijos, especialmente a Jesús Cabanas, y a sus nietas, entre ellas Paula. Desde Novamás mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia y mucha fuerza para afrontar este momento tan difícil.