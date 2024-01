Patricia Pérez actualiza el estado de salud de Luis Canut, enfermo de meningitis criptocócica

Patricia Pérez impactó a todos tras la confesión que hizo en sus redes sociales sobre la enfermedad que sufre Luis Canut. El marido de la presentadora padece meningoencefalitis criptocócica, una infección del cerebro, la cual se podría haber contagiado después de inhalar una levadura que está en las heces de muchas aves. Algo infrecuente, pero posible.

La actriz aclaraba por qué llevaba tanto tiempo sin verse junto a Canut, quien perdió la visión de un ojo, el sentido del gusto, el olfato, el oído, de movilidad, a causa de bajar 52 kilos de peso, y hasta la pérdida parcial de memoria.

Sus palabras han corrido como la pólvora y Patricia se ha dejado ver en los platós de televisión relatando cómo han sido estos duros meses, pues su marido lleva enfermo desde marzo de 2023, además de cómo se encuentra actualmente.

Europa Press ha podido hablar con ella y ha confesado que ha sido un proceso muy complicado: "Todas las enfermedades, sobre todo las que afectan al sistema nervioso son muy duras y muy difíciles, pero bueno, estas cosas pasan en la vida".

"La situación está mucho mejor", ha asegurado Patricia sobre su marido.

Patricia Pérez y Luis Canut | Gtres

La modelo se ha deshecho en elogios por las muestras de cariño, poniendo en valor la sanidad pública que, según ella, es "lo mejor que tenemos en el mundo".

Además, dejaba claro que su único objetivo era visibilizar esta enfermedad y que no les ocurriera como a ellos, que tardaron mucho en diagnosticárselo: "A veces hay enfermedades que no es tan fácil llegar al diagnóstico. O sea, que esto ha seguido el curso que marca la vida, yo no quiero denunciar nada. Yo vengo aquí a dar las gracias por todo el cariño que hemos recibido y ya está".