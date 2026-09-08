El hijo de Melendi y Dama, operado de urgencia a los 15 años: el mensaje de su madre desde el hospital

La preocupación se ha instalado en las últimas horas en el entorno de Melendi y Dama después de que su hijo Marco, de 15 años, tuviera que ser sometido a una operación de urgencia. Ha sido la propia cantante sevillana quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen desde el centro hospitalario.

El cantante Melendi | Gtres

Dama, visiblemente preocupada por la situación, quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que todo había salido bien. La artista también aprovechó para lanzar una reflexión sobre la importancia de valorar la vida y enviar un mensaje de ánimo a quienes atraviesan situaciones similares desde un hospital.

Por el momento, ninguno de los dos artistas ha explicado qué problema de salud llevó a Marco a pasar por quirófano. Dama ha optado por preservar la intimidad de su hijo y no ha ofrecido detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tipo de intervención a la que ha sido sometido.

Dama | Instagram

La cantante sí ha dejado entrever que la recuperación continúa bajo supervisión médica. Tras superar el primer día de ingreso, compartió que afrontaban la siguiente jornada con esperanza, una señal de que la evolución del adolescente está siendo favorable.

Marco es el único hijo en común de Melendi y Dama. Nació en noviembre de 2010 y, pese a mantenerse alejado habitualmente de los focos, ha mostrado en varias ocasiones su pasión por la música. De hecho, en 2024 acompañó a su padre sobre el escenario durante uno de sus conciertos, demostrando que también ha heredado la faceta artística de sus padres.