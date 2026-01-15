Luis Canut le dedica unas bonitas palabras a su mujer, Patricia Pérez, tras su accidente: "Perdóname, cariño"

Hace tan solo unos días la presentadora de televisión Patricia Pérez compartía en sus redes sociales el susto tan grande que se habría llevado después de que su marido, LuisCanut, hubiese tenido un accidente doméstico. Pese a que el diagnóstico no fue el mejor de todos (rotura de cadera), Patricia confesó sentirse aliviada ya que podría haber sido mucho peor. Este incidente se suma a una racha de salud complicada y a días largos de hospitalización y rehabilitación.

Pero Luis no sólo le agradece a Patricia el haber estado con él a pie de cañón a pesar de todas las adversidades, también le ha querido pedir perdón de manera pública a su mujer por el susto que le ha dado con su lesión. Así de claro lo ha dejado en una publicación de Instagram: "Prometo ser consciente de mis limitaciones, aunque a veces cuesta, pero vale la pena para que Patricia viva con tranquilidad",a lo que añadía un "perdóname" de lo más sincero.

En el vídeo se ha mostrado fuerte y ha recalcado en grande que aunque se caiga siempre va a intentar levantarse porque "vale mucho la pena estar de pie", abriéndose en canal con sus seguidores. Teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado el guionista y productor, es entendible que quiera recuperar su rutina y estar bien cuanto antes. Aún así, deja claro que es consciente de su estado y que va a tratar de adaptarse a sus circunstancias, eso sí, siempre con una sonrisa y con esa actitud tan optimista que le acompaña en su día a día.

Sin embargo, Patricia sigue a su lado y trata de quitarle hierro al susto con su característico humor: "¡Anda, anda! Qué cosas tienes. El susto y el disgusto ya pasó para los dos", le escribió mientras le deseaba que se recuperara pronto. Y no faltaron las palabras de cariño más sinceras: "Te quiero, marido. Y cada día más", recordándole lo fuerte que es su vínculo y lo importante que es para ella estar a su lado en estos momentos.