Tamara Falcó, sobre cómo lleva su cuñada, Alejandra Onieva, su embarazo y explica la ausencia de su marido

Tamara Falcó ha acudido al desfile de Pedro del Hierro en la 84ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha hablado de uno de los momentos más dulces que atraviesa su familia. La marquesa de Griñón se ha mostrado especialmente feliz por su cuñada Alejandra Onieva, que atraviesa una etapa sentimental muy especial junto al actor Sebastian Stan, con quien ya ha tenido la oportunidad de compartir algunos momentos en familia.

Tamara Falcó, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

"Está muy contenta y la verdad es que yo creo que está en su sitio porque ha encontrado como el amor de su vida, así que es muy contenta", ha confesado Tamara, dejando claro que ve a la hermana de Íñigo Onieva plenamente feliz en esta nueva relación. Una felicidad que la diseñadora también comparte y que le ha llevado a hablar con admiración de la actriz, a la que considera uno de los grandes referentes de nuestro país: "Ella también era bastante internacional. O sea, quizás no como él, porque evidentemente Hollywood y tal. Pero yo creo que Alejandra es uno de los referentes como actriz de nuestro país".

Además, Tamara ha confirmado que ya conoce personalmente a su nuevo cuñado y que la relación con él es muy buena. "Hemos tenido la suerte de conocerle. Él ha venido a España, es un enamorado de España, así que sí", ha explicado.

Tamara Falcó, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

La ausencia de Íñigo Onieva en el desfile ha sido otro de los temas sobre los que Tamara se ha pronunciado. La marquesa ha restado importancia a que su marido no la haya acompañado y ha explicado que sus compromisos profesionales se lo han impedido: "La semana pasada estuvo muy liado con todo lo de la Fórmula 1 y esta semana tiene varios eventos con lo de Fashion Week. Así que bueno, cada uno con sus responsabilidades". Precisamente, ha valorado muy positivamente el impacto que estos grandes acontecimientos están teniendo en Madrid: "Yo creo que la Fórmula 1 también ha ayudado muchísimo y también la Fashion Week, ¿no? O sea, eso para todo el tema de la restauración es muy importante. Así que, muy contenta por haberlo hecho muy bien".

Tamara Falcó, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

En el terreno personal, Tamara también ha dejado una romántica confesión sobre su matrimonio y ha asegurado que está "más enamorada" de Íñigo que el primer día. Una etapa feliz que comparte con el resto de su familia, especialmente ahora que su hermano Julio José Iglesias se encuentra en España. "Ayer comimos todos juntos y bueno, la verdad es que es un gusto tenerle en casa", ha contado entre risas, haciendo referencia a la particular alimentación del cantante: "Julio es vegetariano. Entonces, si es una paella y todo eso, pues fenomenal. Pero sino ayer que tuvimos roast beef fatal, pues eso se lo tiene que saltar".