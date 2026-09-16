¿Algodón, lana o cashmere? La guía definitiva para elegir jersey este otoño

El otoño ya está aquí y, con él, llega uno de esos momentos del año en los que sacar los jerséis del armario se convierte casi en una obligación. Las temperaturas empiezan a bajar poco a poco, pero todavía hay días en los que hace demasiado calor para recurrir a las prendas más gruesas.

Por eso, elegir bien el tejido puede marcar la diferencia a la hora de conseguir un look cómodo y adaptado a cada momento de la temporada. Algodón, lana y cashmere son tres de las opciones más habituales cuando buscamos un jersey para los meses de frío.

Sin embargo, cada material tiene unas características diferentes y no todos funcionan igual cuando cambian las temperaturas. Saber qué aporta cada uno permite acertar con la elección y, además, sacar mucho más partido a esta prenda durante todo el otoño.

Mujer con un jersey | Pexels

Algodón para los primeros días de otoño

Cuando todavía disfrutamos de temperaturas suaves, el algodón se convierte en uno de los mejores aliados. Es un tejido ligero y transpirable, por lo que permite llevar un jersey sin sentir demasiado calor, especialmente durante las horas centrales del día.

Se convierte en una opción perfecta para esos días de entretiempo en los que por la mañana refresca, pero al mediodía todavía sobra el abrigo. Además, resulta especialmente cómodo para el día a día porque sus fibras no suelen producir esa sensación de picor que pueden provocar algunos tipos de lana.

Mujer con un jersey de algodón | Pexels

Lana para cuando bajan las temperaturas

A medida que avanza el otoño, la lana gana protagonismo. Es una de las fibras más utilizadas para combatir el frío gracias a su capacidad para conservar el calor y, al mismo tiempo, ayudar a regular la temperatura corporal.

Dentro de las diferentes variedades, la lana merino es una de las alternativas más interesantes para un jersey. Sus fibras son más finas que las de la lana tradicional, por lo que ofrece una sensación más agradable sobre la piel, además de ser ligera y cálida.

Mujer con un jersey de lana | Pexels

También es una opción resistente que puede acompañarnos durante muchas temporadas si se cuida correctamente. Así que, esta es una opción innegociable para hacerte con básicos que puedas lucir año sí y año también.

Cashmere para suavidad y ligereza

El cashmere ocupa el lugar más especial entre estas tres opciones. Se trata de una fibra especialmente suave, ligera y cálida, por lo que permite conseguir una prenda de abrigo sin necesidad de recurrir a un jersey grueso.

Es una buena elección para quienes buscan una pieza más sofisticada y agradable al tacto, pero también para quienes quieren protegerse del frío sin añadir demasiado peso al look. Su principal inconveniente es su elevado precio, además de que se trata de un material delicado que necesita cuidados específicos durante el lavado y el almacenamiento.

Mujer con un jersey de cashmere | Pexels

Por lo tanto, no existe un único jersey perfecto para todo el otoño. El algodón puede ser el mejor compañero durante el entretiempo, la lana resulta más adecuada cuando el frío empieza a hacerse notar y el cashmere es una apuesta por la calidez y la suavidad. La clave está en escoger el tejido según las temperaturas y el uso que vayamos a darle.