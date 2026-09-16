Gwyneth Paltrow recupera sus looks más icónicos de los años 90 y todos nos los volveríamos a poner hoy

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, además de ser un gran icono de la gran pantalla, sobre todo durante los años 90 y principios de los 2000, también se coronó como una de las celebridades con más estilo del momento.

Y es que la que estuvo casada con Chris Martin, el cantante de Coldplay, escogía a la perfección los looks para cada ocasión: alfombras rojas, desplazamientos cortos, viajes en coche o momentos en los que sabía que iba a ser fotografiada.

La actriz ha compartido recientemente en su perfil de Instagram un recopilatorio de imágenes de sus looks más icónicos de los años 90, así que, en este artículo los comentamos todos, ya que también podrían convertirse en fuente de inspiración para la actualidad. ¡Vamos a ello!

Gwyneth Paltrow | Gtres

Little black dress

Un básico que no puede faltar en ningún armario, y menos en las casas de las famosas, es el clásico little black dress. Una apuesta segura que se puede llevar para una infinidad de ocasiones: alfombras rojas, citas de noche, planes casuales…

En el caso de Gwyneth, destaca uno de la firma Calvin Klein, que cuenta con un escote redondo pronunciado y unos tirantes que se convierten, poco a poco, en más finos. Por lo que hace a la espalda, es totalmente abierta, lo que aporta un toque elegante, sofisticado y sexy.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Una anécdota divertida, según explica la propia actriz en la publicación de Instagram, es que su hija, Apple Martin, lució este mismo vestido en la premier de la película Mart Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, el pasado diciembre.

Apple Martin | Gtres

Blazer de piel

Una pieza que la celebridad usaba a menudo para elevar cualquier outfit es una chaqueta tipo blazer de piel negra. El color es el perfecto para poder usar con cualquier look, y el material es muy interesante para jugar con las texturas y los contrastes.

Gwyneth Paltrow | Instagram

En su caso, esta pieza era la protagonista del estilismo, combinándola con una camiseta blanca debajo, para crear contraste, y una parte inferior también sencilla, como pantalones de traje o de pinza de tonalidades similares.

Tank top con bufanda

Una de sus piezas más icónicas que lució a lo largo de los años fue en una premier de una película protagonizada por su madre, Blythe Danner. Se trata de un tank top de cashmere del diseñador Marc Jacobs.

Gwyneth Paltrow | Instagram

La gracia de esta pieza está en la bufanda alrededor del cuello, a conjunto con el top. Y es que este detalle le aporta un toque acogedor y rústico al estilismo, que ella decidió combinar con unos jeans de piel negros de Calvin Klein, con los que estaba completamente obsesionada: "Me los ponía todo el tiempo, hay muchas imágenes mías con esos pantalones", ha afirmado en el vídeo.

Abrigo animal print

Los estampados siempre han sido un poco de estrella de Hollywood, y no podía ser menos en el espectacular armario de Paltrow, quien ha presumido en su recopilatorio de Instagram de un abrigo largo animal print.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Siendo la pieza clave del look, acaparando todo el protagonismo, la actriz combinó el estampado de leopardo con básicos en color negro.

Vestido de botones

Uno de los looks más virales que popularizó la actriz es un vestido largo y de manga larga abotonado desde el escote hasta los pies. Además, el cuello cuenta con unas solapas efecto polo, aportando muchísima personalidad.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Este efecto de polo o camisa tan larga que se convierte en vestido vuelve a estar a la orden del día. En el caso de Gwyneth, se trata de un material y tono clásico, que se puede complementar con accesorios coloridos, pero, hoy en día, este formato de vestido llega más allá, con diseños mucho más innovadores y llenos de color.

Detalles asimétricos

La que fue ex pareja del también actor Brad Pitt, puso a la orden del día los detalles asimétricos en sus estilismos, como el caso de la parte de arriba que ha compartido en la publicación.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Se trata de una pieza de manga larga en color blanco roto, que gana mucho carácter con la forma abombada de los hombros y una asimetría en diagonal en la zona del cuello. Combinado con unos vaqueros negros y un bolso marrón, consiguió un outfit ideal, moderno e innovador.

Jersey y cárdigan

Una tendencia que estamos viendo ahora que será imprescindible para esta nueva temporada de otoño e invierno es la combinación de un jersey con una cárdigan o una chaqueta de punto.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Una vez más, la actriz ha compartido una lección de moda a todos sus seguidores, dejando claro que la mezcla de texturas es un acierto total.

Top de cashmere y falda de tubo

El último look que vamos a comentar es elegante y muy sencillo a la vez. Se trata de un top de cashmere azul grisáceo muy fino casi transparente, combinado con una falda de tubo midi en beige. Y, como no, con un bolso a conjunto con la parte de arriba.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Todos sabemos que Gwyneth Paltrow es un icono del mundo cinematográfico estadounidense, pero, no hay lugar a dudas que se convirtió en todo un referente de la moda, apostando por looks variados y a la orden del día que, en la actualidad, se recuperan como fuente de inspiración.